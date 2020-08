Coronavirus: American Airlines recortará 19.000 empleos a partir de octubre

El grupo American Airlines ajustará 19.000 empleos una vez que la ayuda estatal para el pago de salarios expire, el 1o de octubre. Significará una reducción del 30% en su fuerza de trabajo desde que la pandemia de coronavirus impactó bajo la línea de flotación de la demanda de viajes, informó la agencia Bloomberg.

Cerca de 17.500 empleados serán suspendidos, lo que significa que podrán ser llamados de nuevo cuando las condiciones mejoresn, y 1500 despidos del staff gerencial anunciados previamente tendrán efecto, informó la aerolína a través de un mail enviado este martes.

American es la mayor aérea en develar cuánto se achicarán sus operaciones para adaptarse a un volumen de pasajeros que cayó 70% desde el último año.

El plan de la empresa, que eleva a 40.000 posiciones el total de recortes por la pandemia, anticipa miles de reducciones de trabajos más en las aerolíneas de los Estados Unidos después del 30 de septiembre, cuando expirará la protección relacionada con la asistencia financeira del Gobierno federal.

Mirá también Efecto DNU: telcos pausan planes de inversión Coinciden que el decreto genera incertidumbre sobre la variable esencial del negocio: los precios. Recurrirán a la justicia por la inconstitucionalidad pero también las internacionales estudian ir CIADI Por FLORENCIA LENDOIRO

El debate estuvo estancado en el Congreso, acerca de una extensión de seis meses en el programa de apoyo al pago de sueldos para los transportistas de pasajeros, por u$s 25.000 millones, que podría tener las mismas restricciones para los recortes de puestos. American dijo que los involuntarios despidos y cesantías podrían ser evitdas si los legisladores extienden la ayuda al pago de salarios.

"Hemos venido a ustedes demasiadas veces a lo largo de la pandemia. Frecuentemente, con actualizaciones aleccionadoras en un mundo que ninugno de nosotros podría haber imaginado", el CEO, Doug Partker, y el presidente, Robert Isom, dijeron en la carta a los empleados que fue develada en un expediente regulatorio.

"Hoy es el mensaje más duro que tuvimos que compartir", agregaron.

American caía 3%, a u$s 13,04, hacia el mediodía de Nueva York, un día después deq ue las aerolíneas subieran debido a las crecientes expectativas acerca de tratamientos y vacunas contra el coronavirus.

Hasta el lunes, las acciones de las operadoras aéreas se habían desplomado 53% este año.

En función de la actual demanda, American planea volar menos del 50% de su operación normal en el último trimestre, con una perspectiva de sus operaciones internacionales a sólo el 25% de sus niveles de 2019, informaron Parker e Isom.

"No creemos que nos vayamos a recuperar por un largo tiempo", dijo Helane Becker, analista de Cowen & Co. "Pensamos en tres a cinco años para los vuelos domésticos y en cinco a siete para los internacionales", para regresar a los niveles del año pasado, agregó. Los recortes de trabajos de American "no son sorpresivos y se verán más en el futuro", completó.

Las reducciones planificadas reducirán los niveles de empleo totales de American a menos de 100.000 puestos, comparados con los 140.000 de marzo. Cerca de 12.500 trabajadores se fueron voluntariamente y 11.000 lo harán a partir de octubre.