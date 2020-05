Coronavirus: Air France y Lufthansa acuerdan millonarios rescates estatales

Air France y Lufthansa, dos de las principales aerolíneas europeas, salieron a pedir el rescate de parte de sus gobiernos ante el severo problema de iliquidez que afrontan debido al cese en las actividades por la pandemia del coronavirus.

En primer lugar, la Comisión Europea (CE) dio este lunes luz verde a una ayuda francesa de u$s 7657 millones a Air France consistente en una garantía estatal para los préstamos y un préstamo de accionistas para proporcionar liquidez urgente a la compañía, indicó el diario Expansión.

En un comunicado, la CE anunció que se trata de una medida aprobada dentro del marco temporal sobre ayudas de Estado impulsado a raíz de esta crisis. El organismo señaló que la aerolínea francesa, con una flota de más de 300 aviones, "corría riesgo de bancarrota" sin el apoyo de los fondos públicos.

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la CE encargada de Competencia, manifestó que la industria de la aviación es "importante en términos de empleos y de conectividad", y que además Air France juega un "papel esencial en la repatriación de ciudadanos y en el transporte de equipos médicos".

Ante la reducción de sus servicios por las restricciones de viaje impuestas por la pandemia del Covid-19 y las consiguientes "altas pérdidas" sufridas, Francia notificó a la CE la ayuda para mitigar los efectos negativos del coronavirus y demostró que no sería posible obtener liquidez en los mercados por otros medios.

Por lo que respecta a las garantías respaldadas por el Estado, Francia remitió una notificación individual porque la garantía "proporciona mayor cobertura de préstamos" (90%) que bajo el esquema general de garantías francés aprobado por la Comisión el pasado 21 de marzo (70%).

Esto es, que la garantía premium se va a ir incrementando para fomentar un rápido reembolso, la garantía será concedida a más tardar el 31 de diciembre, el préstamo respaldado por la garantía no puede exceder los u$s 4.373 millones, la duración máxima de la garantía es de 6 años y no cubrirá más del 90% del préstamo y que Air France no estaba en dificultades antes del pasado 31 de enero, detalló Expansión.

En cuanto al préstamo a los accionistas, la CE comprobó que está en línea con las normas comunitarias y es una medida "específica" para "remediar una grave perturbación en la economía francesa".

La firma emblema alemana Lufthansa también espera cerrar en breve las negociaciones con el Gobierno alemán para recibir una ayuda financiera que asegure su liquidez durante la pandemia de coronavirus.

La incertidumbre por la crisis actual es aún mayor para la industria aerocomercial, que aún no tiene claro cuándo volverá a operar. Ante esta situación, el presidente del Grupo Lufthansa, Carsten Spohr, confió que el apoyo de fondos estatales serían "un paso fundamental" para sostener a la compañía.

Según el semanario Der Spiegel, el gobierno alemán está dispuesto a contribuir con unos u$s 10.932 millones al rescate de Lufthansa. "Nos encontramos en un intenso y constructivo intercambio con el Gobierno alemán", confirmó Spohr sobre las negociaciones, que podrían llegar a buen puerto esta semana.

Aproximadamente la mitad de esas ayudas serían a modo participación en la compañía. Lo que ahora se negocia es la futura capacidad de decisión de Berlín en la compañía, pues el Ejecutivo quiere derecho de veto en cuestiones clave y la aerolínea se resiste a una injerencia estatal. El resto del monto, según Der Spiegel, se repartirá entre ayudas a cargo de un fondo de crédito avalado por el Gobierno federal.

Por último, el grupo de aerolíneas de Lufthansa negocia en paralelo ayudas similares con Austria, Bélgica y Suiza para sus filiales Austrian Airlines, Brussels Airlines y Swiss.