Con un grupo de notables, buscan posicionar a Buenos Aires como una de las 20 mejores ciudades del mundo

El Gobierno porteño lanzó una estrategia de proyección internacional de la Ciudad, con el objetivo de posicionarla entre las mejores 20 del mundo.

El proyecto apunta a instalarla como ciudad líder para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios, con el objetivo de convertirla en una de las capitales globales en calidad de vida, hogar de talento, creatividad y diversidad.

Para lograrlo, trabajarán en varios aspectos; entre ellos, la creación del Consejo BA Global, integrado por reconocidos empresarios argentinos, emprendedores, artistas y, también, extranjeros con fuerte nexo con la ciudad, que asesorarán al Gobierno.

"Las ciudades aportan el 60% de la población global, se calcula que en 20 años concentrarán el 80%, porque ofrecen más oportunidades de desarrollo y eso explica una mayor proporción del PIB. Venimos trabajando hace un año y medio, analizando datos, haciendo consultas entre universidades, redes globales de ciudades, estudiantes internacionales y empresarios", señaló Fernando Straface, secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, a El Cronista.

Y añadió: "A partir de ahí, creamos el Consejo BA Global, integrado por un grupo de personas internacionales, argentinos o extranjeros, pero relacionadas a Buenos Aires. La calidad de vida atrae capital humano; queremos que sea una gran ciudad para visitar, seduciendo a más turistas; para estudiar, captando talento, y para hacer negocios, atrayendo inversiones e impulsando la exportación de servicios".

El Consejo está integrado por reconocidas personalidades, que asesorarán al Gobierno porteño ad honorem, para, por ejemplo, atraer importantes eventos a la Ciudad, generar proyectos específicos que atraigan talento, para lograr una mayor proyección internacional. También, tendrán la misión de difundir los atributos de la Ciudad en el exterior, como la “calidad de vida, el talento y la diversidad, para posicionarla más allá de América latina, donde ya son reconocidos”, explicó Straface.

Más de 30 personalidades se incluyen dentro de este Consejo; entre los empresarios, se destacan Eduardo Elsztain (IRSA), Eduardo Costantini (Consultatio, MALBA), Marcos Galperin (MercadoLibre), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Alec Oxenford (OLX), Martín Migoya (Globant), Hugo Sigman (Grupo Insud), Sergio Kaufman (Accenture), María Julia Bearzi (Endeavor) y Germán Martitegui (restaurante Tegui). A nivel de educación, los rectores Alberto Barbieri (UBA), Juan José Cruces ( Di Tella) y José Luis Roces (ITBA). También, es integrado por personas destacadas del arte y la cultura, como Adriana Rosenberg (Fundación PROA), Orly Benzacar (arte), Tomás Saraceno (arte), Daniel Burman (cine), Axel Kuschevatzky (cine), Eugenio Zanetti (cine), Hernán Cattaneo (DJ) y Fernando Moya (Ozono Producciones/Fuerzabruta), y otros como Facundo Manes (Ineco). Y personalidades locales y extranjeras abocadas al desarrollo urbano, como Alice Charles ( Cities Work, del World Economic Forum), David Miller (C40 Climate Leadership Group), Susan Segal (Americas Society/Council of the Americas), Charles Landry (Creative City), Emilia Saiz (United Cities and Local Governments (UCLG)), Julia Pomares (CIPPEC), Helle Soholt (Gehl), Solana Chehtman (The Shed), Ivo Daalder (Chicago Council on Global Affairs).

“El Consejo asesorará para convertir a Buenos Aires como una de las 20 capitales en calidad de vida, porque ese factor atrae al capital humano”, explicó.

Este año, la Ciudad recibirá 3 millones de turistas extranjeros, pero apunta a llegar a 3,5 millones en 2023 y a 4,3 millones dentro de ocho años, que generarían u$s 3180 millones en impacto económico. En pos de este objetivo, esta semana el Gobierno porteño presentó un proyecto de ley en la Legislatura, con el que busca crear Visit Buenos Aires, una entidad pública no estatal, para promocionarla como destino en todo el mundo, siguiendo el ejemplo de ciudades como Nueva York, Barcelona o Londres, que tienen entidades incluyen al sector privado en su promoción. Para que cuente con los fondos necesarios, se creará un derecho de uso urbano que se cobrará a los turistas extranjeros, algo que ya se realiza en más de 150 ciudades. “Con este esquema, se generarán más de u$s 6 millones para promover Buenos Aires en el mundo”, explicaron desde el Ente de Turismo porteño.

A nivel talento, “Buenos Aires tiene algo único en el mundo: varias universidades de calidad juntas, que reúnen a 830.000 estudiantes, 80.000 de ellos extranjeros, la mayor cantidad de la región. Vienen atraídos por la calidad académica, el costo y el atractivo de la Ciudad”, comentó Straface. El proyecto apunta a atraer más talento, hasta sumar 120.000 estudiantes foráneos en 2023, para impulsar los negocios y la exportación de servicios profesionales, que ya aportan u$s 7700 millones a la Ciudad, más del 50% del total del país por este rubro. El objetivo es que aporten u$s 10.000 millones en ese concepto para 2023. “Más de la mitad de los unicornios de América latina nacieron en Buenos Aires. Tenemos un gran potencial, por nuestro capital humano y calidad de vida, para que más empresas internacionales instalen su sede regional en Buenos Aires”, comentó el funcionario.

En calidad de vida pesan, entre otros factores, la diversidad: conviven más de 50 colectividades; el 13% de la población es extranjera y figura entre las 10 primeras del mundo, única latina, entre el público LGBT. “Además, es la primera del mundo por cantidad de librerías per cápita, hay una diversa oferta cultural y gastronómica; más de 1000 parques, ciclovias y más de 4000 bicicletas públicas, que hacen a la calidad de vida”, comentó.

Para promocionar todos estos atributos, además de trabajar con el Consejo y con el nuevo organismo Visit BA, participarán también de misiones integrales, junto a empresarios y universidades. El primer destino será China, y luego será el turno de Israel, por su importante industria tecnológica. “Buscamos promover la Ciudad en los sectores donde tenemos ventajas, como en el sector audiovisual, en el que vamos a crear una comisión que atraiga y facilite la producción internacional de películas en Buenos Aires”, explicó Straface.