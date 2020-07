Con un canje de deuda, Telecom apunta a reperfilar u$s 250 millones

Avanzando con su estrategia de reperfilar su mochila financiera, Telecom Argentina busca renovar, por lo menos, otros u$s 250 millones de sus compromisos. La empresa anunció un canje de sus obligaciones negociables Clase A, actualmente en circulación, emitida en junio de 2016. Este título, con vencimiento en 2021, tiene una tasa fija de 6,5%. Teco -tal cual la sigla bursátil de la operadora de telecomunicaciones- ofrece cambiarlo por un nuevo bono (Clase 5), con una tasa fija de 8,5%, amortizable, con vencimiento en 2025 y que incluirá una porción pagadera en efectivo.

La propuesta, que vencerá el 3 de agosto, incluye que, por cada u$s 100 de monto nominal de la ON Clase 1, se reconocerá un 70% en el nuevo papel y un 25% se pagará en efectivo, desembolso que se haría el 6 de agosto venidero. La compañía agregó que el anticipo en cash será del 32% para quienes acepten la oferta antes del 20 de julio.

Telecom agregó que el monto mínimo de aceptación que fijó para hacer efectivo el canje es de u$s 250 millones. El máximo es de u$s 520 millones, el total de la emisión original.

En marzo de 2018, Telecom había anunciado un plan de inversiones de u$s 5000 millones. Sin embargo, por el cambio de escenario económico que hubo en la Argentina, el año pasado debió ralentizar su ejecución y empezó a focalizarse en aliviar su perfil financiero. Con el objetivo de apalancar su programa de desembolsos en despliegue de infraestructura y la transformación digital de sus operaciones, la dueña de Cablevisión y Personal recurrió a distintas fuentes de financiamiento.

Entre fines de 2018 y durante 2019, obtuvo cerca de u$s 1300 millones de organismos multilaterales y entidades crediticias internacionales. Además, hace un año, emitió un bono internacional por u$s 400 millones, con vencimiento en 2026. A inicios de 2020, colocó un papel en el mercado local que, por los pedidos de suscripción, debió ampliar de los $ 1500 millones propuestos originalmente a aproximadamente $ 4400 millones. Durante el primer trimestre de este año, también recibió nuevos desembolsos por u$s 150 millones, de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Itaú y el ICBC son los bancos colocadores de la oferta en el mercado local. Citigroup, HSBC, Itaú, JP Morgan y Santander Investment intervienen en el internacional.