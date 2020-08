Con rebajas de hasta 40%, Zonaprop lanza su propio outlet inmobiliario

Tras vender el 30% de su stock en sólo 10 días y recibir miles de consultas, el éxito que anotó el primer "Hot Sale inmobiliario" del país provocó el interés de nuevos jugadores del mercado, especialmente en un contexto de cautela y pocas operaciones que se realizaron en el sector durante este año.

Con descuentos de hasta 40%, el sitio de clasificados inmobiliarios Zonaprop lanzó "Zona de oportunidades", su propio outlet inmobiliario, que se celebrará entre el 1 y el 10 de septiembre y contará con la participación de algunas de las inmobiliarias más importantes del AMBA como Toribio Achaval, Salaya Romera, Castex Propiedades y Ocampo Propiedades.

Departamentos en los mejores barrios de la Ciudad y el Conurbano bonaerense, locales comerciales, casas, lotes y hasta unidades en la Costa Atlántica o Bariloche, entre algunas de las opciones que tendrán los inversores durante el evento online. “Los descuentos son parte de las oportunidades, pero no son el foco 100% de la exposición", detallaron desde Zonaprop a El Cronista.

Y, sobre las publicaciones, agregaron: "Los usuarios pueden encontrar propiedades que ya bajaron el precio y hoy son una oportunidad y otras alternativas como proyectos premium en ubicaciones claves, con posibilidad de financiación que pueden adquirirse en cuotas en pesos, entregas inmediatas, lotes en el mercado suburbano a partir de u$s 18.500 y, también, rebajas especiales".

Entre las rebajas más importantes se destacan un departamento ubicado en Austria al 1700 de 70 m2, con dos ambientes y un baño, que presenta una rebaja del 40% y se ubica en u$s 210.000; un piso con 41% de descuento a 10 km del norte de Pinamar, con 100 m2 cubiertos, 58 m2 de balcón aterrazado y una cochera cubierta de 18m2, parrilla, cancha de golf y polo por u$s 244.794; y otra unidad de 70m2 y cochera semicubierta con una rebaja del 35% frente al Lago Nahuel Huapi en Bariloche a un precio de u$s 184.375.

"En este momento, el mercado está confundido con los precios y la seguridad de comprar un inmueble. Esta idea brinda sinceridad en precios y cualidades de las propiedades incluidas. Hay compradores que no quieren regatear las condiciones de compra sino que ‘prefieren saberlas de una’ y decidir si compran", detalló Martín Boquete, Director de Toribio Achával.

"Seleccionamos los proyectos y las propiedades que más bajaron de precio y también aquellas que creemos que es el momento de comprar porque subirán en el futuro próximo", añadió Boquete en la presentación del evento. Según datos de Zonaprop, el 50% de los argentinos desea invertir en una propiedad en los próximos seis meses.

En Capital Federal, en tanto, hay un total de 28 inmuebles publicados. El más barato es un departamento ubicado en Mansilla 3700 de 35 m2, dos ambientes y un baño por u$s 85.000, para uso comercial.

También hay unidades a estrenar como, por ejemplo, un departamento de 94 m2 con dos baños y dormitorios en Lafinur 3100 con fecha de finalización para el 2022 25% off, mientras que en la calle Fray Justo Sta. Maria de Oro al 2400 ofrece otro de 61m2 con un baño y dormitorio, 17% más económico.

"Es importante generar la posibilidad de que quienes vienen postergando sus decisiones de compra o inversión inmobiliaria puedan visualizar concretamente aquellas propiedades que hoy constituyen una oportunidad y poder asesorarlos para que tomen la mejor decisión", aseguró Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Viaje hacia el suburbano

La pandemia del coronavirus está causando una nueva migración hacia la búsqueda de mayores espacios y comodidades. Cada vez más gente quiere irse a vivir fuera de la Ciudad y, por esta razón, la demanda de alquileres en countries y barrios cerrados saltó 30% como consecuencia de la cuarentena.

Richie Edelstein Pernice, director de Castex Propiedades, desarrollador en la zona norte de la provincia de Buenos Aires como Puertos en Nordelta y Terravista y Terralagos en Zona Oeste, señaló: "Seleccionamos algunos inmuebles con descuentos especiales, otros donde la gran oportunidad es construir una casa e inversiones a mediano y largo plazo. Se sabe que el mercado suburbano está teniendo picos de ventas en todas las zonas. También, incluimos dos unidades con descuentos especiales en Remeros Beach".

Su hermano, Esteban Edelstein Pernice, dialogó con El Cronista y aseguró que la revalorización del suburbano se debe a "varios factores". "Vivir en el suburbano es más barato que en la Ciudad. Por el mismo dinero se pueden conseguir más metros cuadrados, un jardín propio y más comodidades para una familia”, confirmó, al tiempo que resaltó la gran cantidad de espacios comunes como plazas y calles para realizar actividad física.

Remarcó además el rol que adquirió el teletrabajo tras las medidas de aislamiento obligatorio para evitar la escalada de contagios. "Muchas firmas ya avisan que van a tener mucho más home office. Esto mejora mucho la calidad de vida del empleado porque puede trabajar mirando un jardín, tiene más tiempo con su familia y para hacer deportes, mientras que las empresas reducen costos de alquiler por sus oficinas", cerró.