Cómo surfear la crisis según los principales CFO del país

“Hemos atravesado tantas turbulencias de todo tipo que ya somos pilotos profesionales”, resumió Adrián Litmanovich, VP Finance para América latina y Cono Sur de Unilever. Con la crisis, los CFO se vuelven un engranaje fundamental de las compañías, ya sea para buscar estrategias creativas para contener la caída como para dilucidar cómo crecer ante un escenario adverso. En el marco del CFO Summit, organizado por El Cronista Comercial, revista Apertura y la consultora BDO Argentina, los tres ejecutivos financieros premiados por sus pares como los más destacados del año describieron sus planes para sortear el corto plazo y analizaron qué les deparará la economía para el año que viene.

Para Luis Sas, CFO de YPF y destacado por sus colegas como el mejor del 2019, lo más importante en este tipo de situaciones es no dudar a la hora de tomar determinaciones. “Es humano paralizarse y entrar en una iteración de repensar las cosas, pero en estos momentos hay que decidir. Si decidimos bien, fantástico, y si no, revisamos mañana y corregimos”, aseguró. En tanto, Juan Urthiague, encargado de las finanzas de Globant, agregó: “Hay que tomar decisiones que impacten en la realidad rápidamente”.

El panel, que se llevó a cabo en La Rural, estuvo moderado por Hernán De Goñi, director del diario El Cronista, y Pablo Ortega, editor de la Revista Apertura.

Según Litmanovich, la actualidad puede cambiar las prioridades de corto plazo pero no el plan a futuro. “En nuestro caso, por estar en la industria de consumo masivo, el as lo tiene el consumidor y dependemos mucho de lo que hace o no con nuestras marcas y la competencia”, puntualizó. Por su parte, Sas destacó a la caja de compañía como el foco principal ante situaciones de crisis económicas. Y explicó: “La caja pasa a ser nuestro corazón, es el órgano principal. Son tiempos para revisar los descalces, monedas, créditos y cerrar los gaps financieros para preservar la caja y atenderla con todos los cuidados”.

Luis Sas, de YPF, fue elegido como el CFO del año A sala llena en La Rural se llevó a cabo la duodécima edición del CFO Summit que organizan El Cronista la revista APERTURA y la consultora BDO Argentina. En el marco del evento se entregó el Premio al CFO, en el que se reconoció como ejecutivo de Finanzas del año a Luis Sas, CFO de YPF .

Al ser consultado sobre las estrategias para conseguir financiamiento, en este contexto, Urthiague señaló que se apoyan, fundamentalmente, en el mercado de capitales internacional debido a la naturaleza exportadora del unicornio argentino. “Nos dedicamos a desarrollar software y desde finanzas tenemos que asegurarnos que si ganamos o perdemos dinero sea por eso y no por otra cosa”, afirmó. En el caso de Unilever, destacó Litmanovich, la financiación proviene del flujo de actividad, lo que los hace actuar directamente sobre el consumidor: “Este contexto exacerba la imaginación para permitirle al consumidor que tenga oportunidades de acceder a los productos en base a su situación”.

En el caso de la petrolera estatal, su directivo expresó que, aunque su principal fuente es el mercado de capitales internacional, harán foco en el mercado local porque ven oportunidades. "La gente se asustó y decidió quedarse con algunos ahorros, vamos a ver si podemos convencer a inversores locales que YPF es una buena opción", se explayó.

Se acerca el último trimestre del año y las compañías comienzan a delinear los que serán sus planes para 2020, con un escenario de incertidumbre económica y política con elecciones por venir. “En otros años, a esta altura, estábamos un 80% enfocados en planear el año que viene pero hoy estamos poniendo el énfasis en cómo terminar el 2019”, manifestó Sas.

A la hora de planificar en este contexto, los ejecutivos ponderan la flexibilidad para poder maniobrar y elaborar diversos planes de contingencia. “Hay que hacer ese ejercicio para poder saber qué hacer en casa caso”, aseveró Urthiague, mientras que Litmanovich reveló que tiene “más escenarios en el cortísimo plazo que en la perspectiva de los próximos tres años”. El directivo de Unilever concluyó: “Tenemos varias experiencias de este tipo. Más que chief financial officer, somos chief volatility officer”.