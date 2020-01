Cómo preparar líderes con un modelo 360°

En su libro, la consultora y fundadora de crearvalorjuntos.com.ar Lorena Marino, cuenta cómo, al desarrollar su rol de líder, descubrió el Liderazgo Colaborativo y Mentoring. Dos metodologías que aplica en base a experiencias vividas en el sector público y privado. Al entender la dinámica de las organizaciones, Marino prepara líderes con un modelo de liderazgo 360, no solo se centra en CEOs de compañías o el mundo corporativo, sino también en el sector público y prepara a funcionarios para su exposición de su gestión día a día o para debates públicos.

"Hace un año y medio que empecé con la idea de escribir este libro. Me incentivaron personas que escribieron libros para que comparta mis aprendizajes y experiencias. Estuve 6 meses pensando y meditando la idea, hasta que me decidí", comenta.

Los dos métodos que pone énfasis son el liderazgo colaborativo y el Mentoring:

"El Liderazgo Colaborativo es un modelo de gestión transversal, no hay jerarquías, se trabaja con roles, y se trabaja mucho la empatía, compartir los conocimientos , y también mucho la flexibilidad, porque hoy ocupás un rol y mañana otro. Los resultados son del equipo. El dialogo y las discusiones son dos maneras de poder implementar este liderazgo. También tiene algunos puntos que hay que estar atentos: el cambio y la amenaza".

Elijo y elegí esta metodología para gestionar los equipos y lo mezclé con el mentoring. Hay muchos modelos de liderazgo y cada uno tiene que encontrar el suyo. Tenía un modelo más verticalista hace 10 años cuando empecé, ya que tenía jefes varones; ahí tomé varias características de ellos y formé mi propio estilo.

El Mentoring es una palabra súper antigua que tomó relevancia en los últimos tiempos. Es una herramienta de desarrollo profesional y liderazgo que acorta los procesos de aprendizaje a partir de transferencia de experiencias, conocimientos y habilidades de un mentor a un mentee que enriquece, empodera y da mucha seguridad y confianza a ambos.

"Mi primer proceso de coaching fue hace 9 años y trabajé mucho mi autoconocimiento. Empecé a mentorear a Ceos de compañías, líderes de equipos y también me di cuenta que es una herramienta poderosa más allá del lado que ocupes, es ponerte del lado del otro. Uno no puede liderar a otros sino se conoce a uno, sus puntos fuertes y lo descubrí con un equipo de millennials, que fue un equipo que me atravesó porque te interpelan constantemente, descubrí con ellos que la perfección no era una meta, cosa que para mi si lo era y que el aprender a decir nose es una muestra de fortaleza".

A diferencia del coaching sobre las competencias profesionales, el mentoring está enmarcado en lo profesional. La persona que decide hacer el proceso de mentoring está dispuesta a abririse. "La organizaciones no te preparan para ser lideres, te sacan a la cancha con lo que tenés, con tus habilidades; después lo ayudan los cursos o posgrados.

"El futuro es emocional de líderes más cercano, que fomenten el crecimiento de la persona".

El común denominador actualmente es acerca de la dinámica de equipos de trabajo. Hay falta de comunicaciones en los equipos, falta de conexión, falta de trabajo colaborativo, son equipos sin comunicación y sin liderazgo colaborativo. Hay mucha competencia, muchos egos, sálvese quien pueda. Hay que lograr una buena convivencia entre los más jóvenes y los más grandes; estamos en un mundo que cambia agigantadamente. En la actualidad, sino nos subimos al cambio quedamos afuera, todos tienen que estar preparados. El modelo de liderazgo verticalista empieza confrontar con el modelo colaborativo, con la entrada de las nuevas generaciones.

Hay que lograr una buena convivencia entre los más jóvenes y los más grandes, estamos en un mundo que cambia agigantadamente. La gente joven está abierta a nuevas formas, son super receptivos y sientes que están para aportar valor, pero también los más grandes. Varios de ellos cuentan sobre su estilo de liderazgo y saben que tienen que modernizarse, adaptar y aggiornarse.