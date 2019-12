Cómo golpean los aranceles de Trump a estas 4 empresas de Argentina

Las empresas dedicadas a la metalúrgica local expresaron su preocupación, tras el el regreso de los aranceles al acero y al aluminio procedentes de la Argentina y Brasil, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes a la mañana a través de Twitter. Las empresas nacionales que le comercializan a los Estados Unidos estos productos son el Grupo Techint, Acindar Grupo ArcelorMittal y Aluar.

Aunque para Acindar la decisión de Trump no tendría una gran repercusión en la compañía, significaría un golpe duro para el sector, que acumula 18 meses de caída: en octubre, presentó una disminución del 8,3% interanual y se contrajo un 7,7% en lo que va del año, de acuerdo a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra).

"No nos afectará sustancialmente, ya que la empresa tiene asignada una cuota de pequeña escala en el mercado norteamericano, unas 1100 toneladas. De todas formas, la restricción para exportar nunca es una buena noticia, sobre todo, teniendo en cuenta el complejo momento que atraviesa el mercado interno. Las consecuencias dependerán, en gran medida, de la capacidad de la Argentina para mantener la competitividad y encontrar un nicho donde colocar la producción", explicó a El Cronista Acindar.

En el caso de Techint, el holding encabezado por Paolo Rocca, tanto Tenaris como Ternium proveen a los Estados Unidos. Entre las exportaciones siderúrgicas de mayor valor agregado que venían sin arancel se encuentran los tubos de acero sin costura con rosca para la industria petrolera que elabora Tenaris.

De acuerdo al reporte de resultados del primer trimestre de 2019, los Estados Unidos representó más de la mitad de los ingresos de Tenaris con ventas netas superiores a los u$s 893 millones, lo que implicó un crecimiento del 11% respecto del mismo período de 2018. La empresa abrió hace poco una planta en los Estados Unidos, por lo que ya produce en ese país, y se benefició cuando las autoridades estadounidenses aplicaron aranceles a la entrada de acero de otros países.

Asimismo, las exportaciones de Ternium representan, en la actualidad, cerca del 15% de sus ventas. Del total de los envíos que la firma realiza al extranjero, en los primeros meses del año, un 28,7% tuvieron como destino a los Estados Unidos.

Tras conocerse la noticia del reestablecimiento de los aranceles, el valor de las acciones de Ternium se derrumbaron un 5,88% y las de Aluar se desplomaron un 8,94%.

De esta manera, las importaciones de estos materiales que lleguen a la frontera estadounidense tendrán un recargo, aunque todavía no se definió cuál será el porcentaje del impuesto. La medida podría disuadir a los Estados Unidos de comprarle acero y aluminio a ambos países, por lo que es probable que las compañías radicadas allí busquen nuevos proveedores que les permitan mantener el precio de sus productos para seguir siendo competitivos en el mercado global.

Aunque señalaron que "todavía es temprano para analizar su posible impacto" porque "resulta difícil proyectar su alcance", la medida alertó al sector. Según datos del Ministerio de Producción, la Argentina lleva exportados cerca de u$s 700 millones en acero y aluminio a los Estados Unidos en lo que va del año (alrededor de u$s 300 millones por acero y u$s 400 millones por aluminio).

En mayo de 2018, los Estados Unidos eximió a la Argentina del pago de aranceles a la importación de acero y aluminio, fijados por la administración Trump en un 25% al acero y un 10% al aluminio, en el marco de la Ley de Expansión Comercial de 1962 (amenaza a la seguridad nacional).

"Luego de intensas negociaciones, logramos acordar que las exportaciones de acero y aluminio argentinos serán excluidas. Una cantidad equivalente al 100% del promedio del aluminio y al 135% del promedio del acero exportado en los últimos tres años hacia ese país ingresarán sin aranceles", afirmó en ese momento el ahora ex ministro de Producción, Francisco Cabrera. "Se trata de un logro importante que pone a nuestra producción y nuestro empleo en mejores condiciones que los de los países que no lograron ser exceptuados del arancel", indicó Cabrera en aquella oportunidad.

Otros países que en ese entonces lograron la excepción fueron Brasil, Corea del Sur y Australia. El acuerdo estableció cupos de exportación libres de gravamen, con un tope de 180.000 toneladas anuales, tanto para acero como para aluminio.