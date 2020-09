Coca y Pepsi comparten con Red Bull el podio de las marcas de bebidas más valiosas

Las empresas dedicadas a la industria de bebidas y refrescos a nivel global anotaron un crecimiento del valor de marca total del 4% durante este último año y significó un total de u$s 181.428 millones, indicó un informe elaborado por las consultoras WPP y Kantar en base a 17.500 marcas dispersas en 51 mercados.

El ranking BrandZ Top 100 Global de las Marcas Más Valiosas, que incluyó en su estudio a bebidas sin alcohol como refrescos, gaseosas, sodas, jugos, agua embotellada, reflejó el desempeño de las 10 firmas más valiosas del sector y detalló que las posiciones se mantuvieron casi sin cambios en comparación al 2019, más allá de la pandemia del coronavirus y los efectos sobre la economía y el consumo a nivel minorista como también en el canal mayorista.

El primer lugar lo ocupó Coca-Cola. El gigante con sede en Atlanta ratificó su supremacía en el sector y volvió a ubicarse el primer puesto del ranking durante este 2020 con un valor de u$s 71.707 millones, un 5% más alto en términos interanuales.

"Además de consolidarse como la principal marca de la categoría Bebidas, Coca-Cola se mantuvo en los primeros niveles en el índice de Contribución de Marca, que mide la influencia que tiene en la mente de los consumidores", explicó el informe, que aseguró que la estrategia de la firma estadounidense consistió en ofrecer a lo largo de la pandemia una bebida adecuada "para cada ocasión dentro de sus rutinas puertas adentro, con su presentación regular y las versiones diet y zero azúcar".

Publicidad de Coca-Cola al principio de la cuarentena en Nueva York

Sin embargo, la estimación de Coca-Cola es aún más grande si se suma la versión light Diet Coke, que eleva la valuación a u$s 84.022 millones.

La firma de energizantes Red Bull, en tanto, se posicionó en el segundo lugar con una estimación de u$s 12.751 millones, un 4% menor. Su competencia Monster anotó un valor de u$s 4.895 millones, 7% menos que el año anterior. Las caídas se debieron, en principio, al impacto del coronavirus y las cuarentenas debido a que sus productos están asociados a deportes extremos y actividades al aire libre, rubros que se detuvieron casi por completo durante la emergencia sanitaria.

"That´s what I like", o "Esto es lo que me gusta": el emblema de Pepsi para conquistar a las generaciones más jóvenes. Consolidada en el cuarto lugar, la estrategia apuntó a una actualización de la marca para alinearse a los gustos cambiantes e intentar atraer a los grupos con menor recorrido etario. Así, la originaria de Estados Unidos logró un valor total de u$s 13.319 millones, 3% más que el año anterior.

Martín Schijvarg, Account Director y responsable de BrandZ en Argentina, se refirió a los buenos resultados a pesar de la negativa coyuntura económica y explicó: "La innovación demostró ser un motor clave para el crecimiento en el Top 100 de este año, y una forma de evitar el declive. La creatividad y la sustentabilidad también son rasgos importantes para las marcas más valiosas del mundo", vaticinó.

Por su parte, los mejores desempeños interanuales los tuvieron las compañías dedicadas a la comercialización de café. Como un elemento indispensable en el hogar, el consumo de esta bebida tuvo un importante alza en el consumo, que se vio en reflejadas en las subas de Nespresso (u$s 8.214 millones, 11%) y Nescafé (u$s 8.072 millones, 9%), ambas de origen suizo.

Tendencias clave

El estudio BrandZ Global Top 100 identificó una serie de datos llamativos sobre el desempeño corporativo y las nuevas tendencias en el mundo de los negocios.

En primer lugar, la multinacional de servicios financieros MasterCard se sumó al ranking de las 10 empresas más valiosas a nivel global a raíz de su sólido desempeño financiero, respaldado por un crecimiento en el Brand equity impulsado por un mayor involucramiento de los consumidores en la vida cotidiana.

El informe elaborado por WPP y Kantar resaltó además el ingreso de nuevas compañías al Top 100. La china TikTok, en conflicto con el Gobierno estadounidense, lideró los ingresos y se ubicó en el puesto 79 con una valuación de u$s 16.878 millones. UnitedHealthcare (86°, u$s 15.799 millones), Bank of China (97°, u$s 13.686 millones), Lancôme (98°, u$s 13.617 millones ) y Pepsi (99°, u$s 13.319 millones) escoltaron a la red social.

Otra vez la supremacía económica de los Estados Unidos volvió a dar la nota. Más de la mitad de todas las marcas del Top 100 son originarias del país norteamericano. En tanto, las firmas asiáticas representaron una cuarta parte del Top 100: 17 por parte de China (incluidas Alibaba y Tencent que están dentro del Top 10) y dos marcas japonesas (Toyota y NTT).