Cierre de El Palomar: un informe oficial asegura que el aeropuerto necesita casi $ 4000 millones de inversión para operar

A solo días de que El Palomar se quedara sin líneas comerciales para operar, un informe oficial enumera las deficiencias en el Aeropuerto y detalla que son necesarias "importantes inversiones en la terminal de pasajeros para dar un servicio mínimo, y sobre todo una importante inversión de reconstrucción de la pista de aterrizaje".

Según los números de propio documento, a cifras de diciembre de 2019, ese monto sería de unos $ 3.953.503.857.

En este informe, que dio a conocer Télam, se indica que la pista "está hecha de losas de hormigón, que presentan un altísimo nivel de deterioro" y que por ese motivo "hoy, las aeronaves deben ser remolcadas debido al riesgo de ingesta, producto del desgrane de piedras de las losas de hormigón existentes".

Sin embargo, fuentes del sector consultadas por El Cronista aseguraron que "ningún actor de la industria cree que lo de El Palomar tiene que ver con aspectos técnicos u operativos".

En el informe también se señala que "previo a su inclusión en el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), la línea aérea Flybondi presento un proyecto que comprometía inversiones por un monto no menor a los u$s 30 millones", algo que "no sucedió".

"Una vez adjudicadas las rutas, Flybondi no efectuó ninguna inversión en ese aeropuerto", precisa el documento oficial.

Desde la low cost, aseguraron que "no sucedió porque el gobierno le dió la concesión de El Palomar al grupo Eurnekian". "Flybondi había hecho una propuesta para explotar el aeropuerto. No lo aceptaron y lo incluyeron en el grupo de AA2000", detallaron desde a compañía.

Según el texto oficilal, el detalle de la inversión requerida para la operación de El Palomar, con valores a diciembre de 2019, es el siguiente:

Para la terminal de pasajeros y edificios de soporte: $ 1.957.637.358

Rehabilitación de pista, rodajes y plataforma: $ 1.936.000.000

Readecuación de baldamiento de la pista 17-35: $ 59.866.499

Política aerocomercial

Sobre la política aerocomercial, el informe indica que "se eliminó el piso de cabotaje, liberalizando tarifas a modo facilitar estrategias de precios predatorios".

Como consecuencia, indica, "todas las líneas aéreas que ofrecían servicios regulares ingresaron en una guerra de precios y dejaron de ser rentables".

Según el documento, durante el gobierno anterior se habilitaron 20 líneas aéreas y se adjudicaron 1500 rutas de cabotaje, de las cuales no se operaron ni siquiera el 1%.

"En simultáneo, se redujeron los aportes del Estado en Aerolíneas Argentinas mientras crecía su déficit operativo".

Como consecuencia, se añade, "la participación del mercado de Aerolíneas Argentinas en cabotaje entre 2015 y 2018 bajó de un 73% a un 64% y en el mercado internacional bajó de un 26% a un 22% en el mismo periodo".