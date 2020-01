ChemChina y Sinochem fusionan su negocio del agro y crean Syngenta Group

Las compañías estatales chinas Sinochem y China National Chemical Corp (ChemChina) anunciaron la fusión de sus activos del sector del agro, los cuales pasaran a formar parte de Syngenta Group. Además de fortalecer la cooperaciones entre ambas firmas, señalaron mediante un comunicado, la decisión tiene como objetivo “profundizar la reforma de las empresas del Estado y optimizar la distribución de recursos”.

La medida también marcó la despedida de Mark Patrick como director financiero del grupo. El ejecutivo se había desempeñado en el holding suizo durante 26 años y fue uno de los artificies de la operación por la cual ChemChina se quedó con la empresa por u$s 43.000 millones en 2016.

Según lo informado por ambas firmas, el encargado de reemplazarlo será Chen Lichtenstein, quien hasta el momento ocupó el cargo de presidente y director ejecutivo de ADAMA, sociedad que forma parte de la compañía química china y que se dedica específicamente a generar soluciones para la protección de cultivos. El directivo pasará a trabajar desde Basilea, Suiza.

ChemChina estaría en la búsqueda de capital fresco para encarar una gran reorganización. De acuerdo a lo consignado por Reuters, la firma se comunicó con inversores para conseguir u$s 10.000 millones con el objetivo de estructurar su salida a la Bolsa. En concreto, tiene la intención de que Syngenta comience a cotizar en STAR, panel del parqué de Shanghái que se enfoca en las empresas de ciencia y tecnología, para mediados de este año.

En octubre de 2019, Financial Times había asegurado que la fusión entre ambas firmas estatales estaba en riesgo debido a las dificultades para poder sincronizar ambas administraciones. Apuntaban que una fusión total entre ambas corporaciones podría crear un gigante valuado en más de u$s 100.000 millones.

Durante el primer semestre del año pasado, Sinochem facturó 33.385 millones de dólares hongkoneses (u$s 4200 millones), de los cuales unos 16.271 millones de dólares hongkoneses ( u$s 2094 millones) pertenecen a las ventas de fertilizantes. En tanto, Syngenta reportó ventas por u$s 6766 millones, con principal foco (u$s 5206 millones) en la unidad dedicada a la protección de cultivos.