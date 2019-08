Cerró la fábrica de baterías Arcynur, ex Ran Bat

La fabricante de baterías y acumuladores para automóviles Arcynur, ex Ran Bat, cerrará sus puertas.

Los trabajadores se enteraron de la noticia cuando llegaron este lunes a la planta de la empresa, ubicada en el corazón del Parque Industrial de Burzaco en el partido de Almirante Brown (provincia de Buenos Aires), y encontraron los portones cerrados con cadenas y candados.

Hasta el momento, los empleados no fueron notificados y desconocen cómo se resolverá el conflicto. "La patronal no nos avisó nada", aseguró Marcelo Serrano, delegado de Acynur, y afirmó que "la decisión fue sorpresiva". El Cronista intentó comunicarse con la empresa, pero no logró hacerlo.

Zanella cierra su segunda fábrica en el país en menos de una semana Después de jornadas de suspensiones, rumores y tensión, la planta ensambladora de motos de Zanella situada en Cruz del Eje, a 100 kilómetros al norte de la capital cordobesa, bajó sus persianas y despidió a los 40 empleados, según confirmó a los medios el intendente de la ciudad, Claudio Farías.

"Al llegar a nuestros puestos de trabajo, nos enteraramos de que los hermanos y socios Alejandro Navarro y Rubén Navarro, dueños de la firma, habían colocado cadenas a las puertas de la fábrica, dejando en la calle a 35 familias", sostuvo Serrano.

Hasta el sábado pasado, desempeñaron sus actividades de manera habitual. Sin embargo, cuando se presentaron este lunes a realizar la jornada laboral, no pudieron hacerlo.

En diálogo con El Cronista, Serrano reforzó que “las autoridades siguen sin haber informado nada al respecto”, aunque en los últimos días hubo indicios de que "la cosa no andaba bien": habían dejado de entrar insumos a la planta fabril, como plomo, ácido y óxido. "La semana pasada entró material que alcanzó solo para las tareas de esos días y hasta el sábado. Siempre se suelen stockear con más cantidades para cubrir las jornadas posteriores", detalló el delegado.

Otra señal del panorama que se venía venir fue el atraso en el pago del aguinaldo, la última quincena y retroactivos. "Bajaron las persianas y no abonaron esas sumas todavía", comentó Serrano.

Desde entonces, los operarios permanecen frente a las instalaciones a la espera de una respuesta por parte de la compañía y piden públicamente que la sociedad abrace su lucha. "Realizaremos una vigilia permanente las 24 horas del día hasta que se restauren las fuentes de trabajo o paguen lo que corresponde. No queremos dejar que saquen las maquinarias ni vacíen el establecimiento", explicó, y agregó que Arcynur no efectuó, hasta el momento, ninguna presentación ante el Ministerio de Trabajo.

Con 10 años de presencia en el mercado, Arcynur, que antes se llamaba Ran Bat, produce baterías y acumuladores para todo tipo de vehículos y posee su propia fundición de plomo, lo que le permite desarrollar el proceso de fabricación de punta a punta.