Daniel Lerner tiene más de 30 años de experiencia en la gestión de activos en dificultades, 28 dedicado a mercados emergentes. Hoy como Director del área de créditos corporativos globales de CarVal (un fondo de Cargill y 250 inversores institucionales con $10.000 millones en activos bajo administración), enfatiza que no son un fondo especulativo o 'buitre' sino que sus apuestas son siempre a la economía real.

Como responsable de la investigación y gestión de activos en dificultades, productos estructurados y acciones, Lerner encuentra hoy en la Argentina grandes oportunidades por el contexto económico, por ejemplo en empresas exportadoras de granos, energía y comunicaciones.

En Argentina, CarVal realizó ya 79 transacciones por u$s 2300 millones en sectores en proyectos críticos para el desarrollo del país como la conectividad de red y comunicaciones, autopistas, desarrollos inmobiliarios y financiamiento del consumo.

¿Qué característica tienen los fondos que administra?

Hacemos inyecciones de capital directamente a empresas que no tienen títulos públicos o prestamos directos, que son las compañías que más lo necesitan. Gestionamos muchos fondos, que más que diferenciados por sectores o activos están diferenciados por épocas. Cada algunos años levantamos fondos nuevos y cuando hay buenos retornos, nuestros inversores nos vuelven a dar capital fresco.La vida promedio es de entre 4 y 7 años, lo que nos permite invertir sin tener que preocuparnos con que nos retiren capitales y por lo que podemos ofrecer financiamiento a empresas de plazo mas largo que lo que pueden conseguir en los mercados locales o de otros fondos que tienen necesidades de liquidez más rápidos.

¿La crisis argentina genera más oportunidades?

Encontramos oportunidades siendo selectivos y buscando con mucho cuidado. Como hay un vacío de capital en el país, cualquiera que ofrezca capital a una empresa tiene ventaja. Obviamente tendrán tasas y precios que corresponden al riesgo que está pasando el país.

¿Es decir a un precio alto para las empresas?

Como se aprende en Wall Street: el capital mas caro es el que no existe. La Argentina pasa por un momento inestable, de mucha incertidumbre. Cuando las compañías necesitan sobrevivir a un mal momento eligen financiamiento tal vez un poco más caro pero al que acceden rápido. Hoy se les borró todo acceso al capital pero el país no se borró del mapa. Con el tiempo, todo se normaliza. Nosotros trabajamos con distintos gobiernos y entendemos los ciclos. Los riesgos para nosotros son oportunidades porque no hay nadie más. Trabajamos con empresas con management de primera calidad y siempre invertimos en economía real sabiendo los vacíos que hay. A las empresas chicas les resulta difícil conseguir u$s 50 millones.

¿En qué sectores encuentra oportunidades de inversión?

Hay varios en los que ya invertimos y seguimos mirando de cerca. En la transformación energética, empezamos con grupos como Albanesi y después con MSU Energy, el negocio energético de la familia Uribelarrea empezó y existe por el aporte de CarVal. Somos responsables por mas de 1000 megas en la última década y para la creación de compañías nuevas. Luego seguimos trabajando con MSU porque ya los conocemos, los acompañamos en el cierre de ciclo.

¿La tecnológicas, atraen?

Hay una oportunidad en el sector de conectividad, banda ancha, telecomunicaciones, sobre todo en el interior del país.

¿El contexto actual abrió nuevas oportunidades?

Si, con la caída de los depósitos en dólares. Con eso dólares, antes los bancos financiaban la preexportación de productos agrícolas. Ahora retiraron las líneas de financiación de exportación y hay grandes exportadores de granos que tienen problemas. El vacío de capital genera una situación muy complicada para las empresas a la vez que el gobierno y el país necesita exportaciones para que cierre el plan económico. Así que este es el peor momento para que compañías no tengan acceso a capitales para exportar. Estamos en una etapa preliminar para ver como ayudamos a esas firmas o armamos una estructura para reemplazar a los bancos en ese faltante de capital.

¿Y el retail?

Otra gran oportunidad es financiar el consumo del segmento socio económico medio bajo que no tiene acceso al capital por la recesión, sobre todo en el interior. CarVal financia a una empresa de tarjetas y prestamos personales (Centrocard).

Las nuevas medidas que tomó el gobierno ¿cómo impactan en su negocio?

Trae complicaciones porque agrega una capa de análisis mas, para ver cuál será la política y medir ese riesgo. Cuanto antes cualquier gobierno puede identificar o aclarar cual serán sus políticas económicas, ayuda. Nos complica un poco el análisis pero en eso nos especializamos. Medimos el riesgo y se pone un retorno que compensa ese riesgo. En el grupo de mercados emergentes tenemos a tres argentinos, conocemos bien lo que pasa en el país y ya vivimos la crisis del tequila, de Asia, la rusa, de Brasil, Venezuela. Las crisis en estos mercados son consistentes, se aprende a analizar el perfil de riesgo.