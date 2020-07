Cencosud: rearme que incluye ajustes de negocio y estructuras en todos los formatos

Cencosud logró sobrellevar la pandemia. Las acciones de la compañía, que el año pasado cayeron 20%, este 2020 acumulan un incremento superior al 24%. Su foco en el negocio supermercadista fue premiado por el mercado. Pero la administración de la empresa -dueña de las cadenas Jumbo y Santa Isabel- igual tomó decisiones para enfrentar el complejo escenario que ha generado la crisis sanitaria.

El martes, la firma anunció el cierre de su división de tiendas por departamento en Perú. Son 11 locales que bajarán su cortina y sus trabajadores serán reubicados. Es la mano del nuevo CEO de la compañía, el argentino Matías Videla, que se transformó en la sombra de Horst Paulmann, el fundador y presidente de Cencosud.

No obstante, el cierre de esta filial, que aportaba menos del 1% de los ingresos del grupo, sería solo el inicio de más cambios que se vienen en la compañía. "La empresa no tiene otra alternativa que seguir haciendo ajustes de negocio y estructuras en todos los formatos y en todos los países donde está presente: Chile, Perú, Argentina, Colombia y Brasil", dice un ex gerente de la empresa, que pide reserva.

Matías Videla

Esto es confirmado por una fuente al interior de la compañía, quien reafirma que se vendrán nuevas medidas para enfrentar de mejor manera la pandemia.

Mirá también Reef se sube a la ola de reestructuraciones La empresa tiene dos emisiones de obligaciones negociables, en dólares. Después de un 2019 en rojo, esperaba crecimiento moderado y mejoras operativas para este año. Pero la pandemia de coronavirus "magnificó en forma sideral" el contexto económico adverso, explicó

"Se le va a hacer muy difícil a la empresa sostener la deuda en este nuevo contexto y van a tener que reducir al mínimo las inversiones", dice otro conocedor de la interna de la empresa.

Capacidad de pago

A fines del año pasado, Matías Videla decidió modificar la estructura ejecutiva de Cencosud: nombró a un Gerente País en todos los mercados, lo que le permite tener un mejor nivel de control, pero se ha perdido potencia comercial y desarrollo de negocios, sostienen varias fuentes consultadas. "En todos los casos se eligieron gerentes con perfiles que vienen del área financiera, con un buen control en el área de administración, pero muy limitado perfil comercial", dice un ex ejecutivo. "Estos cambios van a limitar mucho el crecimiento y desarrollo de nuevos negocios a futuro y van a tener que volver a cambiar por perfiles más comerciales", pronostica.

No obstante, otras fuentes consultadas afirman que lo que necesita hoy Cencosud son, precisamente, ejecutivos del área financiera, que logren mantener a flote este gigantesco buque, y que a mediano y largo plazo se debe pensar en potenciar el área comercial.

Hasta ahora, el mercado premió las decisiones de la compañía. De hecho, tras anunciarse los cambios en la división multitiendas, la acción de Cencosud subió ayer 3,5%.

En su último informe, Feller Rate fijó como escenario base que la compañía implementará menores inversiones en comparación a años anteriores. No obstante, espera que parte de sus filiales (como el área de multitiendas) presenten presiones en los resultados, que se verán mitigadas en parte por programas de revisión de costos, entre otros factores.

Humphreys proyecta que la empresa exhiba menores resultados en sus diversas líneas de negocios, incluso en algunos casos pérdidas, excepto en el área de supermercados el cual mantiene una fuerte demanda, y mejoramiento del hogar que muestra un importante dinamismo. Con todo, destacó que su calendario de vencimientos le significa disponer de holguras importantes en los próximos años, permitiendo que una reducción transitoria de su generación de flujos no afecte su capacidad de pago de la deuda.