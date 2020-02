Car One lanzó un sistema para comprar y vender autos entre particulares

El concesionario de venta de autos nuevos y usados Car One presentó un nuevo servicio para particulares que estén interesados en vender o comprar un vehículo forma directa y sin intermediarios.

El sistema se llama "Dueño a dueño" y la empresa ofrece, de forma periódica, un punto de encuentro dentro de sus instalaciones a quienes deseen adquirir o deshacerse de un auto para que puedan llevar a cabo la operación.

De esta manera, los compradores y vendedores pueden encontrarse en las oficinas del concesionario multimarca para realizar la transacción en las fechas previstas por la compañía para tal fin, siempre y cuando hayan concertado una cita previa a través de su página web (es un requisito para participar).

Gracias a los utilitarios, creció casi 40% la producción automotriz La producción nacional de vehículos creció un 39,7% interanual en enero, a 20.683 unidades, impulsada por la mayor fabricación de utilitarios, que registraron un alza de 64,7% frente a enero de 2019, a 12.442 unidades, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). En tanto, en automóviles la suba fue de 13,7%, a 8241 vehículos.

El programa no tiene ningún costo, pero Car One pone a disposición además otros servicios que brinda en el mismo predio, que, en caso de querer utilizarlos, sí se debe abonar por ellos. Los mismos incluyen chequeo mecánico del auto a cargo de técnicos especialistas (como oferta por el lanzamiento del sistema, esta opción se puede contratar de forma gratuita, pudiendo hacer una revisación general del auto que se desea adquirir), asesoría en trámites, informe de documentación y la contratación de un seguro, entre otros.

De acuerdo a Mora Peralta Ramos, gerente de Marketing del grupo, Car One es la única empresa en el mercado local que presta este servicio a nivel nacional en la actualidad.

La ejecutiva explica que "Dueño a dueño" surgió a raíz de otros programas que el concesionario desarrolla hace años, como "Dueño vende", que consiste en dejar el auto en la playa de exposición de usados de Car One para que la empresa lo venda, y "Dueño vende - Car One compra", otro similar en el que la compañía realiza una oferta de compra si no se vendió el auto luego de un plazo de 30 días.

"Dueño a dueño" ya se encuentra funcionando y el próximo encuentro se realizará el sábado 15 de febrero, de 10 a 16 horas, en la sede que Car One tiene en Tortuguitas. "Realizamos dos encuentros en diciembre y en enero, y próximamente haremos el tercero. El objetivo es hacer una reunión mensual", dice Peralta Ramos, y agrega que una amplia mayoría de la gente que se inscribió y asistió a las visitas anteriores accedió a los servicios adicionales que la empresa ofrece.

La gerenta de Marketing sostiene que el planteo original fue idear un sistema integral. "La idea es que se pueda realizar todo en un mismo lugar. Trabajamos constantemente para ofrecer más y mejores servicios a los clientes", expresa la representante de la compañía, con más de 22 años de presencia en la industria automotriz nacional. "Hicimos una encuesta antes de lanzar el sistema entre nuestros clientes para evaluar si lo usarían y obtuvimos un alto porcentaje de respuestas positivas", comenta.

"La compra-venta de autos usados a veces conlleva ansiedad y preocupación sobre el lugar en el que las partes se encontrarán. Por eso, decidimos poner a disposición de los interesados un sitio para realizar esta gestión. La idea es ofrecerles un punto de encuentro seguro y sin costo, y, como valor agregado, una serie de servicios que pueden ser necesarios a la hora de cerrar la operación para chequear que el auto esté en regla", destaca la ejecutiva.

En 2019, por la crisis, la venta de autos nuevos tuvo una caída del 43%. En cambio, las concesionarias de usados lograron mantener sus niveles de comercialización. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el año pasado se vendieron 1.717.158 vehículos, apenas un 0,4% comparado a 2018, cuando la venta total fue de 1.723.998 unidades. "Hay una alta demanda de usados y se están vendiendo bien, aunque quienes quieren comprar vehículos nuevos también cuentan con la ventaja de que hay bonificaciones para aprovechar", afirma Peralta Ramos.

Car One comercializa las principales marcas de vehículos cero kilómetros, como Chevrolet, Fiat, Renault, Peugeot y Volkswagen, además de importar Haval, Great Wall, Changan y Mitsubishi. En el país, posee 19 concesionarios propios.