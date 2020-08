Campici, el grupo que quiere quedarse con OCA, compró Boston Seguros

Con la intención de consolidar su posición en el mercado, el Grupo Campici adquirió el 67% de Boston Seguros. De esta manera, la compañía, dueña de Escurdo Seguros, tomó el control de una empresa que tiene más de 95 años de experiencia como emisor de pólizas.

Boston Seguros tiene activos por más de $ 4000 millones y facturó más de $ 2000 millones en el último año. Opera en grandes riesgos con contratos de reaseguro de los principales reaseguradores.

"Este es un paso más en nuestra estrategia de seguir invirtiendo en el país. Con la adquisición de estas empresas confiamos en continuar creciendo, tanto en la industria del seguro como en otros sectores estratégicos", dijo el Gonzalo Campici, CEO del grupo que lleva su apellido, en un comunicado difundido a los medios.

Campici es uno de los principales interesados en quedarse con OCA. El empresario cercano al secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, y dueño de Escudo Seguros, había ofrecido u$s 5 millones por el principal correo privado del país.

El juez que interviene en la causa desestimó la propuesta espontánea y el mes pasado decidió, en cambio, que habría una licitación. Campici compró los pliegos para participar en la puja. El magistrado avaló la tasación de u$s 36,1 millones que hicieron los liquidadores de OCA, de los cuales u$s 18,5 millones es un monto fijo. La subasta se hará sobre la base de u$s 17,6 millones que componen la parte móvil de la valuación.

Según se informó con la transacción de Boston, en el último tiempo, el grupo también adquirió dos compañías fuera del país. Por un lado, se hizo con la española Cesce, empresa dedicada de créditos de exportación que fue comprada al gobierno ibérico. Por el otro, compró CMO Partner SAP, una tecnológica socia de la multinacional alemana SAP.

Además, Grupo Campici se quedó con NRE, dedicada al negocio de los seguros de vida y, en otros segmentos de la industria, continúa al frente de Escudo Seguros y de TPC.