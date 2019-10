Braun y Galperín, en IDEA: evasión, arriesgarse a invertir y el consenso político

“Van a ser momentos difíciles”, resumió Federico Braun presidente de la cadena de supermercados La Anónima. La situación económica, y su horizonte cercano, preocupan al empresariado argentino, aunque desde el sector resaltan la importancia del desafío de generar consenso para resolver estos problemas estructurales.

Evasión impositiva, el recientemente reglamentado Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y la reforma laboral fueron algunos de los temas sobre los que se hablaron en el panel “Futuro: empresarios, liderazgo y contagio” durante el 55° Coloquio de IDEA.

La charla, que se desarrolló durante la segunda jornada del evento en el Sheraton de Mar del Plata y estuvo moderada por la periodista Mónica Gutiérrez, contó con la participación de Marcos Galperín, CEO y fundador de MercadoLibre ; Carolina Castro, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), y el propio Braun.

“En 2002 nació AEA (Asociación Empresaria Argentina) y, si veo estos años de historia de la asociación, no estoy contento porque no hemos logrado cosas. No hay que hacer voluntarismo, sino poner toda nuestra inteligente para resolver los problemas del país, aunque sepamos que no va a ser fácil”, ahondó Braun,

Por su parte, Galperín aseveró: “La coyuntura siempre te termina tapando el bosque y nunca llegamos a tomar las medidas que permitan un crecimiento en el largo plazo, siempre estamos tapando incendios. Nuestros vecinos han solucionado estos problemas”. En tanto, Castro agregó: “El desafío es agregar valor, crecer de determinada manera y no solamente crecer. Si, por ejemplo, pensamos en una reforma del marco tributario, tiene que ser una reforma sobre cómo puede agregarse valor”.

Procaccini, en IDEA: "Es triste esta crisis crónica de volver a empezar de nuevo" El presidente del 55° Coloquio de IDEA y CEO de OpenBank, Federico Procaccini, destacó esta mañana, al dar comienzo a una nueva jornada del encuentro empresarial que se está desarrollando en la ciudad de Mar Del Plata, la necesidad de " buscar los consensos para construir un futuro para todos los argentinos ".

Sobre la actualidad del sector supermercadista, Braun aseguró que la evasión continúa siendo uno de los principales obstáculos. “Me enferma escuchar proyectos y que no se haga nada con la evasión. Hoy a las dos cadenas más grandes de supermercados en Argentina les va muy mal y han proliferado supermercados orientales que no pagan impuestos ni cumplen ninguna norma”, manifestó.

Asimismo, el presidente de La Anónima señaló que la eliminación del IVA en un grupo de alimentos fue una medida positiva y agregó que “tiene que hacerse bien para que sea algo para quedarse”. El empresario se refirió también al desarrollo de Vaca Muerta: “Si no logramos poner en valor Vaca Muerta, tenemos que matarnos. Es capaz de hacer que la Argentina no tenga las restricciones de dólares que el país tuvo en los últimos 70 años”.

Hoy mismo se estableció que será la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa la encargada de aplicar el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Sobre esta nueva ley, y la anterior Ley de Promoción de Software, Galperín afirmó: “Si sucede en los próximos años lo que sucedió en los últimos 15, vamos a generar divisas y recursos para sacar a muchos argentinos de la pobreza”. Y agregó: “Nos va a permitir conservar el talento argentino en Argentina”.

“Desafío a esos sectores nuevos que entrarán al régimen de la economía del conocimiento a que tomen riesgos, a que inviertan independientemente de la coyuntura y a innovar; si capitalizan esta ley como lo hemos hecho en el pasado, vamos a mostrarle un camino claro a la dirigencia argentina sobre cómo esto nos puede ayudar a solucionar nuestros problemas de largo plazo”, explicó el director ejecutivo de MercadoLibre. Para esto, menciona, será clave la búsqueda de consensos con la clase política ahora y después de las elecciones.

Por último, Castro se refirió a una posible reforma laboral y expresó que, desde la UIA, entienden que hace falta “modernizar los convenios colectivos de trabajo”. Pero apuntó: “Si pensamos que hay un cambio normativo que nos lleva al desarrollo, estamos equivocados. Hay que compatibilizar las políticas con un mismo norte”.