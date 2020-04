Bodegas de Argentina reclama medidas para sobrevivir a la crisis por el coronavirus

Bodegas de Argentina, cámara que nuclea a gran parte de las empresas del país, reclama una serie de medidas para poder sobrellevar la crisis por la pandemia del coronavirus.

Entre ellas, solicita al Gobierno nacional que puedan abrir las vinotecas, hoy cerradas, y el levantamiento de las prohibiciones de venta de vino en municipios y provincias, dos cuestiones que afectan directamente a las ventas.

Pero también reclaman la eliminación de las retenciones a la exportación de vino embotellado y el descongelamiento de los precios de esos vinos, así como la suspensión de la contribución obligatoria a la Corporación Vitivinícola (COVIAR), una institución mixta a la que Bodegas de Argentina se viene oponiendo, al estar en desacuerdo con su conducción.

La entidad empresaria, que representa a 250 bodegas de todo el país, pide al Gobierno nacional "un paquete de medidas específico para mantener la actividad del sector en un nivel mínimo de subsistencia que garantice el no cierre de las empresas y la continuidad de los miles de puestos de trabajo que dependen de ellas", según destacó a través de un comunicado.

En primer término, solicita que el Gobierno nacional exceptúe de la cuarentena a las vinotecas de todo el país, algo que los distribuidores de vino, junto a la Cámara de Vinotecas (CAVA), comenzaron a reclamar con más fuerza en estos días.

En el país hay cerca de 5000 vinotecas, todas pymes, que constituyen "un canal de suma importancia para las propias bodegas pyme, que no tienen la posibilidad de llegar a grandes cadenas de hipermercados, supermercados y otros distribuidores". Al estar también cerrados los hoteles, restaurantes y bares, las mismas pequeñas y medianas bodegas "no tienen hoy canal alguno para comercializar sus vinos en el país". Por eso, desde Bodegas destacan que "es imprescindible que se tome esta medida a la brevedad, siempre exigiendo que los locales tengan un protocolo sanitario para cuidar la salud de los trabajadores y de los clientes, como así lo hacen ya miles de comercios minoristas que continúan atendiendo al público".

Por otro lado, piden la anulación de la prohibición de venta de vino en 50 ciudades de ocho provincias, bajo el argumento de que el consumo de alcohol "incitan a la sociabilización en tiempos de aislamiento". "Solicitamos que los municipios, a pedido del Gobierno nacional, revisen esta decisión y reconozcan la legislación vigente a nivel nacional, que de ninguna manera ha limitado la comercialización del vino". Las empresas también destacaron que el vino nunca estuvo vinculado al abuso del alcohol, ya que su consumo siempre se concentró en el hogar, "como parte integrante de nuestra hábitos culturales de alimentación".

Por otro lado, reclaman medidas puntuales. Como se prevé que las exportaciones de vino embotellado van a caer, debido a "la crisis económica global que seguramente enfrentaremos en el corto plazo, y considerando que también caerá el consumo de vino en el país, solicitamos al Gobierno nacional la eliminación de las retenciones a los productos vitivinícolas que tengan valor agregado". La entidad explicó que el costo fiscal estimado de eliminar las retenciones al vino embotellado es de $ 2000 millones, un ahorro potencial para las bodegas que "podría claramente ayudar a sostener el negocio, los empleos y la cadena de pagos en este difícil contexto".

Por otro lado, también solicitan al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que revea el congelamiento de precios luego del 20 de abril próximo, fecha en la que vence esa medida resuelta por la resolución 100/2020, para que las bodegas puedan tener la libertad para fijar precios a los vinos embotellados. "Proponemos que queden congelados los precios de los vinos de mesa, que hacen al 45% del total del vino comercializado en la Argentina, que son los mayoritariamente consumidos por la clase baja y media baja", detacó Bodegas de Argentina. Y aclara que el precio del vino como insumo de producción se disparó recientemente por una menor cosecha de uva, y las bodegas no tuvieron tiempo suficiente para trasladar estos nuevos costos a precios. "Debemos recalcar también que en 2019 los precios de los vinos en góndola subieron solo 30% en promedio, muy lejos da la inflación general", destacó la entidad empresaria.

Por último, Bodegas de Argentina pidió al Gobierno nacional que "decrete la suspensión de la obligatoriedad de la contribución que pagan las bodegas a la Corporación Vitivinícola Argentina", la entidad mixta creada en 2004 para instrumentar el Plan Estratégico 2020 (PEVI 2020), que nuclea a toda la cadena del sector a nivel nacional, a los gobiernos de Mendoza y San Juan y al nacional, a través del INV y el INTA.

"Hace unos pocos meses nuestra cámara hizo pública la decisión de dejar de participar de la Coviar, convencidos en que la misma se había alejado de su propósito original al intentar ser una cámara de la industria. Siendo que una parte importante de los recursos aportados a la Coviar no van a la promoción del vino (el propósito original para lo cual se creó), creemos que hoy es mejor habilitar a las bodegas a suspender voluntariamente la contribución para destinar dichos recursos a necesidades mas urgentes como preservar las fuentes de empleo y disponer de recursos para capital de trabajo. No tiene sentido un impuesto con asignación específica si el mismo destino no se cumple y está en riesgo la misma subsistencia de centenares de bodegas pyme", destacó Bodegas de Argentina.

El enfrentamiento entre Bodegas de Argentina y Coviar comenzó a ser visible en junio de 2019, cuando se negociaba la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). Pero escaló con el correr de los meses, con argumentos enfrentados de ambos lados. Ahora, sube un escalón, al proponer Bodegas de Argentina no pagar la contribución obligatoria a la entidad, en función de la crisis por la pandemia.