El presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt , cuestionó duramente al Gobierno, por entender que el "reperfilamiento" de la deuda "es una palabra nueva que inventaron para no decir que se la chorearon".

"Hubieran puesto el cepo, hubiesen dejado que las letras circulen, hubiesen evitado las medidas extremas y dolorosísimas como es este reperfilamiento de la deuda a nivel internacional, nuevamente. Este papelón que tiene que enfrentar nuevamente", dijo en declaraciones a Radio Mitre y agregó que los empresarios están "realmente triste", preocupados y enojados.

El empresario dijo que la Argentina está atravesando una situación de extrema gravedad a la que se le suma la "mala praxis" o "un piloto que no está a la altura de las circunstancias".

"Todas las medidas que se tomaron a partir del lunes posterior a las elecciones, cuando ya se sabía que la situación se iba a poner compleja en los mercados, fueron horribles", afirmó y sostuvo que los títulos de la deuda pública cuyos vencimientos extendió el Gobierno es dinero que las emrpesas usan para gastos corrientes.

Belocopitt indicó que no hay antecedentes de un default en pesos. Y agregó que con el nivel actual de tasas, diferir el pago en 90 y 180 días "es un disparate".

Según Belocopitt, las últimas medidas económicas se tomaron porque "no quisieron asumir" que tenían que poner el cepo: "Lo hicieron por caprichosos. Lo hicieron pensando en que esto iba a pasar desapercibido y el cepo no lo ponemos porque quedaría feo para nosotros".