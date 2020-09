Bebidas energéticas: la dueña de Citric invierte u$s 13 millones en nueva compañía

La dueña de los jugos de frutas Citric, Beliv, invirtió u$s 13 millones en Bulletproof, compañía que elabora alimentos, bebidas y suplementos alimentarios. Con esta participación, la compañía fundada por el argentino Carlos Sluman, buscará seguir impulsando la innovación en la industria y el desarrollo de productos saludables.

Beliv es una empresa bevtech en la industria de bebidas saludables en América latina y una unidad de negocios del Grupo CBC. La compañía está enfocada en el desarrollo, producción y comercialización de productos saludables y opera en 24 países.

Desde 2009, la compañía busca crear productos y marcas de bebidas saludables y nutritivas con un permanente foco en alcanzar un balance entre salud, bienestar y felicidad. Ya sea a través de desarrollos propios como de alianzas estratégicas o inversiones. En la Argentina está presente desde 2016, cuando inició un acuerdo de asociación con la tucumana Citric.

"Hemos estado siguiendo el progreso de Bulletproof y creemos que se encuentran en una posición ideal para satisfacer las necesidades de los consumidores con soluciones diferenciadas para el cuerpo y la mente. Bulletproof es una compañía que tiene foco 100% en ayudar a las personas a través de sus productos. Ese es su estandarte y por eso invertimos en ellos", dijo Sluman sobre la transacción.

Bulletproof se concentra, fundamentalmente, en productos con proteína de colágeno y aceite XCT, una de las mejores grasas saludables que se pueden consumir, ya que sube el colesterol “bueno” y baja el “malo”.

El empresario indicó que tras el desembolso se integrará al Directorio de Bulletproof y que entre sus objetivos está la adaptación de su portafolio para poder lanzar la marca en América latina. Además, aportará su conocimiento sobre back office y procesos productivos.

Como parte de su plan de expansión, en julio Beliv había anunciado un acuerdo con Magnus Media, propiedad del cantante puertorriqueño Marc Anthony. Entre ambos crearon #WeBelivMagnus, un joint venture que tiene como objetivo desarrollar bebidas energéticas a base de plantas nativas de América latina, como la yerba mate y la tapioca.

"Los productos desarrollados con Magnus Media, están actualmente en etapa de incubación. Ya hemos lanzado en Los Ángeles y estamos recibiendo un muy buen feedback. Posteriormente, realizaremos un roll out en el resto de los Estados Unidos y, actualmente, estamos entrando en otros siete países de Latinoamérica", explicó.

En ese sentido, indicó que en la región los consumidores demandan cada vez más productos que aporten soluciones eficaces para mejorar la inmunidad, energía, el alivio del estrés y para el sueño. Tanto la inversión en Bulletproof como la asociación Anthony están orientadas a satisfacer esa demanda.

Mercado incipiente

Mientras que en la región el consumo de bebidas energéticas está en pleno crecimiento, en la Argentina el mercado todavía es muy incipiente. Por eso, para preparar la llegada de nuevas marcas, Beliv inició el testeo de algunos conceptos con Citric, que combinen los jugos de frutas con ingredientes que ayudan a la energía en general, pero que no tengan efectos secundarios.

"Las bebidas energéticas no han tenido un auge muy fuerte en Argentina, es un mercado que está absolutamente precario aún. En nuestro país, no está instalada la idea clean energy. Hoy, el consumo per cápita de mercado energético es bajo, comparado con el resto de Latinoamérica. El punto es que la oferta está muy relacionado a la ingesta de energía nociva, peligrosa y con efectos colaterales no deseados", concluyó Sluman.