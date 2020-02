Barrick admitió que Pascua-Lama no es viable y que tomará "algunos años" rever el proyecto La minera de origen candadiense lo explicó en su última informe de resultados. "Concluimos que no tenemos un plan que cuadre con nuestros criterios de inversión, bajo los actuales supuestos", dijo la compañía que contabilizó un impacto patrimonial de u$s 296 millones por este motivo.