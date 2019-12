Avianca renegoció su deuda y obtuvo un crédito extra por u$s 125 millones

Avianca Holdings renegoció sustancialmente todas sus obligaciones de deuda y arrendamiento en forma exitosa y llegó a acuerdos con sus proveedores clave, informó la aérea colombiana.

Así, la aerolínea completó el fondeo de u$s 250 millones de préstamo convertible obligatorio por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited. Pero, además, anunció que obtuvo compromisos por u$s 125 millones de financiamiento adicional, bajo condiciones similares a los préstamos de United y Kingsland, en créditos y bonos convertibles con garantías reales que "le otorgarán liquidez como puente hasta que se emitan los bonos convertibles –por, al menos, u$s125 millones– que planea ofrecer a sus accionistas preferenciales" en el primer trimestre del año. De ellos, u$s 50 millones fueron aportados por inversores privados latinoamericanos y otros u$s 50 millones,por el fondo Citadel.

La empresa, que, por estos días, celebra sus 100 años, informó que el desembolso de los préstamos convertibles permite que se concrete el intercambio automático de unos u$s 484 millones de los bonos de Avianca, que vencían en mayo de 2020, por bonos garantizados con vencimiento en mayo de 2023, bajo los términos ya anunciados.

El equipo financiero de Avianca negoció con más de 125 acreedores y proveedores a lo largo de este proceso, iniciado a fines de junio de 2019. "Además de asegurar extensiones de plazo de líneas bancarias y cartas de crédito de Avianca y lograr el intercambio exitoso del 88,1% de los bonos que originalmente vencían en 2020, la compañía obtuvo un alivio en la caja por más de u$s 250 millones –a través de las negociaciones con arrendadores de aeronaves y acreedores financieros y proveedores– que fortaleció, sustancialmente, su posición de liquidez", destacó.