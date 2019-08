Avianca incrementó sus pérdidas un 1000% en el primer semestre

Avianca Holdings incrementó sus pérdidas más de 1000% en la primera mitad de 2019. Para matizar el rojo, la aerolínea de origen colombiano decidió desprenderse de activos, cancelar rutas y darle salida a 39 aviones de su flota.

Si bien mencionan que la devaluación de las monedas afectó sus finanzas, ante la consulta de El Cronista durante la presentación de los resultados, el CEO de la compañía, Anko van der Werff, mencionó que los últimos movimientos del tipo de cambio en la Argentina no harán mella en sus números por el tamaño de su operación en el país.

Avian Argentina, empresa que tenía la licencia para usar su marca en el país y controlada por los mismos accionistas de Avianca, solicitó el mes pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores, por una deuda de u$s 8 millones.

“El número de vuelos y nuestra capacidad (en la Argentina) no es tan grande, no es significativa para el holding. Obviamente sí es un mercado que nos ha funcionado muy bien y sigue yendo para adelante, pero si miras el exposure de nuestra capacidad en términos generales contra la competencia, tenemos mucha menos exposición sobre el mercado argentino”, expresó el ejecutivo holandés, en relación a los vuelos internacionales desde y hacia Ezeiza, sobre los que sí tiene operación directa.

El holding opera en el país con tres vuelos diarios: dos a Bogotá y uno a Lima.

Consultado respecto a si continuarán licenciando su marca a la firma argentina, Van der Werff respondió que “debe chequearlo con el área legal” debido a su reciente asunción (17 de junio). Y recalcó: “Avian no forma ni formó parte del holding. Es una empresa distinta y no tenemos relaciones con ellos”.

Sin embargo, Avian Argentina está controlada por Avian Holdings, sociedad que tiene como accionista a Germán Efromovich, dueño de Sinergy Group, el principal inversor de Avianca.

Números en picada

Según sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre del año, la empresa reportó pérdidas netas por u$s 408 millones, lejos del rojo de u$s 35,7 millones registrado en el segundo cuarto de 2018. En lo que va del año, Avianca Holding acumula pérdidas por u$s 475,9 millones, un 1373% superior versus 2018.

Para salir del pozo, los directivos presentaron el plan Avianca 2021 que, señalaron, tiene como principal pilar “centrar el negocio en los pasajeros, la carga y la lealtad”.

Los ingresos, por su parte, experimentaron una caída del 6,9% interanual, de u$s 1199 millones a u$s 1116 millones, mientras que su ebitda se redujo en un 10,2% y bajó de u$s 129,6 millones a u$s 116,4 millones.

“Fue un segundo trimestre retador (sic) y complicado. Tomamos decisiones difíciles para que la compañía esté mejor posicionada para alcanzar nuestros objetivos”, aseguró Van der Werff durante la presentación de resultados del 2Q 2019.

En tanto, Adrián Neuhauser, CFO del holding, agregó: “Hemos comenzado a tomar los pasos correctos para devolvernos a una expansión rentable”.

El plan incluye el intercambio de bonos con vencimiento en 2020 por u$s 550 millones por títulos garantizados, que se extenderán por un plazo de tres años más, es decir, 2023, una vez cerrado un financiamiento de u$s 250 millones que la empresa negocia con kingsland Holdings y United Airlines.

Por otro lado, durante el último trimestre, la firma redujo su flota en un 21% por lo que cerrará el año con 156 aviones. Además, decidió abandonar dos mercados en América central, Costa Rica y Nicaragua, al vender las aerolíneas SANSA y La Costeña.

Entre los principales puntos del plan también está la cancelación de 25 rutas no rentables y la reducción de frecuencias en América central, de Norte y Perú, territorio donde sacaron dos aviones.



La empresa, también, está afectada por la quiebra de Avianca Brasil, de la que Efremovich es accionista. Ya en su reporte anterior de resultados, la empresa había reconocido que ese proceso judicial le había costado un "daño reputacional" a la marca.