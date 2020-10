Autorizan a Vicentin contratos por u$s 100 millones con el Grupo Olio

El juez civil y comercial que lleva adelante el concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, homologó contratos de fasón de la agroexportadora, que le representarán ingresos de entre u$s 80 y u$s 100 millones anuales, al tiempo que también rechazó la pretensión de la AFIP y el Banco Nación de frenar la venta del frigorífico Friar.

Ambas decisiones benefician a la empresa cerealera santafesina en su objetivo de hacerse de recursos para enfrentar sus deudas, que alcanzan los u$s 1400 millones, informaron fuentes judiciales.

Lorenzini homologó los contratos de fasón -manufactura de un producto por mandato de un tercero- que Vicentin firmó con el Grupo Olio, de Rosario, a través de su exportadora Díaz & Forti.

El convenio contempla que el Grupo Olio procese y embarque en las plantas de Vicentin ubicadas al norte de Rosario 300.000 toneladas de soja y 50.000 de girasol al mes durante los próximos dos años, indicaron fuentes del mercado.



El Grupo Olio, originario de Rosario y con intereses en ganadería y el sector frigorífico, ya había realizado anteriores contratos de fasón con la agroexportadora concursada.

Así, el grupo local continuará con la operatoria en las plantas de molienda de Vicentin ubicadas en las localidades de San Lorenzo y Ricardone, en las que también posee terminales portuarias.

Por otra parte, en una resolución firmada ayer, el juez Lorenzini rechazó la petición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Nación (BNA) para que declarara "ineficaz" la venta del frigorífico Friar, perteneciente a Vicentin.

El pronunciamiento de Lorenzini se dio luego de que un juez de Rosario dictara

el 18 de septiembre pasado una medida de no innovar para impedir la venta de activos de Vicentin, que se concretó luego de que el Grupo se desprendiera del frigorífico Friar, que no forma parte del concurso de acreedores.

A principios de ese mes, Vicentin vendió el frigorífico al fondo de inversiones BAF Capital, con sedes en Buenos Aires, Holanda, Uruguay y Brasil, que había participado en 2016 junto a la agroexportadora de la adquisición de la línea de postres y yogures de la láctea Sancor (Arsa).

Voceros de Vicentin explicaron que la venta de Friar incluyó un 50% de las acciones que estaban en manos de Vicentin Family Group (sociedad uruguaya) y un 49% correspondiente a la sociedad Nacadie, inscripta en el mismo país.

La operación no comprendió el 0,4% que Vicentin SAIC, la sociedad concursada desde marzo, posee en Friar.

La AFIP, al pedir que se frenara la operación, sostuvo que la venta del paquete accionario mayoritario del frigorífico Friar se encuadraba en la prohibición dispuesta ya que "la concursada resulta cuanto menos controlante de las sociedades que registralmente resultan titulares de las acciones vendidas".

Sin embargo, el magistrado rechazó "por improcedente" el planteo al considerar que el informe técnico aportado por el BNA sobre el entramado de sociedades de Vicentin admite que "no se tuvo acceso a la información en crudo que permitiría afirmar con certeza técnica, la veracidad de los datos que allí se han volcado".

"Estamos en presencia de una situación jurídica y fáctica que, conforme al actual estado de avance del proceso concursal, no ha podido ser validada a los fines de pretender que se puedan adoptar las medidas postulada por AFIP y el Banco Nación", agregó en los considerandos del fallo.