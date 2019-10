Autorizan a Tecpetrol y Mitsui a explorar la Cuenca Malvinas para buscar hidrocarburos

El Gobierno autorizó a ENI Argentina Exploración y Explotación; Tecpetrol , del Grupo Techint ; y MEMPLO, subsidiaria de la japonesa Mitsui, a explorar un área costa afuera para buscar hidrocarburos. Este consorcio de empresas se había adjudicado el área denominada MLO_124 en mayo pasado.

A través de la resolución n° 645 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Gobierno de Energía le otorgó el permiso para comenzar con las tareas de búsqueda. El bloque, ubicado a 1500 metros bajo lecho marino, se ubica en la Cuenca Malvinas Oeste y tiene una superficie aproximada de 4418 kilómetros cuadrados.

El plazo de exploración es de ocho años, a partir de la publicación de la resolución, aunque se divide en dos períodos de cuatro años. Durante el primero, las firmas deben cumplir con 12.521 unidades de trabajo, a las que se habían comprometido en su oferta. A su vez, pasados los ocho años, pueden solicitar una prórroga de cinco años.

“La plataforma continental argentina y las distintas cuencas exploratorias que la integran se encuentran sub-exploradas, destacándose la falta de información existente para su desarrollo”, explica el Gobierno en el considerando de la medida. En octubre de 2018, instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a Concurso Público Internacional para adjudicar los permisos de exploración para estas áreas off shore.

En mayo adjudicó las áreas correspondientes. El consorcio conformado por ENI, Tecpetrol y Mitsui ofertó u$s 67,6 millones para explorar el bloque MLO_124. Fue la tercera oferta más alta, solo detrás de la de Tullow Oil, Pluspetrol y Wintershall para explorar el área MLO_119 (u$s 82,4 millones) y la de del mismo consorcio para el bloque MLO_114 (u$s 105,9 millones).

“Los permisionarios tendrán el derecho de obtener una concesión de explotación de los hidrocarburos que descubran dentro del perímetro del permiso”, detalla la medida. También apunta que los titulares tendrán libre disponibilidad de los hidrocarburos que se produzcan en esa área.