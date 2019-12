Automotrices le presentaron a Alberto el plan para sextuplicar su producción en 10 años

Ya se había cantado el himno en el auditorio de la sede central del Sindicato de Mecánicos (Smata). La tropa verde, expandida afuera, como cordón de seguridad, y adentro, en pasillos y rincones del recinto, ya había vitoreado a su secretario general, Ricardo Pignanelli.

“Enfrentamos enormes fracturas disruptivas…”, decía Gabriel López, piloto de Ford Argentina y presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Lo interrumpió el estruendo: la llegada de Alberto Fernández. Eran 10.48, más de una hora después de la convocatoria al evento.

“Este encuentro sintetiza lo que estamos proponiendo: que se junten los que invierten, los que producen y los que trabajan, para encontrar soluciones. Simplemente, eso”, celebró el Presidente.

Hacía referencia al motivo del evento. El presentado como “Acuerdo social y productivo para el sector automotor”. El Plan Estratégico 2030, en el que gremios –Smata y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)–, fábricas (las 12 automotrices de Adefa), proveedores (AFAC, la cámara de los autopartistas) y concesionarios (nucleados en Acara) trabajaron desde febrero.

Con la moderación del IAE, la escuela de Negocios de la Universidad Austral, desarrollaron una visión común, cuyo objetivo es promover políticas de largo plazo que apuntalen la sustentabilidad de la industria automotriz argentina. “Un plan de supervivencia”, lo definió, con crudeza, un ejecutivo de una terminal.

La propuesta es impulsar, en primer lugar, una ley marco de la industria automotriz. Entre sus ejes, figurarán la creación de un Instituto de la Movilidad, similar al que existe para la Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), y la promoción de nuevas inversiones, “orientadas a plataformas globales con escala mínima establecida según el segmento o el producto, y sujetas a compromisos de generación de empleo y desarrollo de proveedores de autopartes”, con foco en el incremento del contenido local y de las exportaciones, tanto de piezas como del vehículo terminado.

Sin embargo, el punto más llamativo es un plan de renovación del parque automotor, mediante la creación de una ley que fomente el desguace y líneas de financiamiento blandas, con estímulo por antigüedad del vehículo.

Con este programa, cuyas líneas se adelantaron en junio, las automotrices, que hoy trabajan al 25% de su capacidad instalada, se ilusionan con un salto de producción de las 315.000 unidades de este año a 1,8 millón al cabo de una década. El mercado interno escalaría de 455.000 a 1,23 millón y las exportaciones, de 225.000 (u$s 8714 millones) a 1,4 millón (u$s 46.000 millones).

La recaudación tributaria subiría de los actuales u$s 2968 millones a u$s 10.093 millones y el empleo, de 200.000 a 464.000 puestos directos (650.000 a 1,3 millón indirectos).

Las inversiones, que sumaron u$s 5000 millones en el ciclo 2017/2020, podrían alcanzar los u$s 9000 millones, entre 2024 y 2027, más otros u$s 12.000 millones, entre 2028 y 2030.

“Estamos produciendo un tercio de lo que somos capaces en materia automotriz. Es el resultado de lo que se perdió en capacidad de generación de riqueza de la Argentina”, resaltó Fernández, en su discurso.

“El camino es este: ponerse de acuerdo los que producen, lo que invierten y los que trabajan. Encontrar un punto de equilibrio exacto entre lo que le sirve al negocio y lo que le sirve a la sociedad”, retomó el Presidente. “El camino es este, no otro”, insistió. “Celebro que haya salido de la iniciativa de este sector. Nos vamos a sentar a esa mesa para que el Estado ayude a que se concrete este plan ambicioso”, anticipó.

“Ustedes han dado el puntapié inicial de un nuevo contrato social argentino. Lo hicieron los que trabajan, los que producen y los que invierten. Les pido un lugarcito en esa mesa para que el Estado se presente y pueda ayudar a que esto se concrete rápidamente. La industria automotriz argentina es la nave de la industria argentina”, subrayó.

Más tarde, el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, prometió que se llevaba copia del plan “con el compromiso de trabajarlo durante todo el verano”.

El acuerdo con la UE, bajo revisión

El auditorio estaba colmado. En la previa, se los veía dialogar a los principales pilotos del sector: Cristiano Rattazzi (FCA Automobiles), Carlos Zarlenga (General Motors), Daniel Herrero (Toyota) y Pablo Di Si (Volkswagen Sudamérica). También se lo vio a Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Sobre el escenario, estaban los firmantes del plan: Raúl Amil (AFAC), Ricardo Salomé (Acara), Roberto Lucchi (director de Consensus, el centro de Negociación y Resolución de Conflictos del IAE), Pignanelli y su adjunto, Mario Manrique.

En sillas, a los costados, desfilaban el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el senador Oscar Parrilli; y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Luego, se les sumó Hugo Moyano.

Del otro lado, se sentaron los ministros Ginés González García (Salud), Roberto Salvarezza (Ciencia y Técnica), el senador Jorge Taiana; el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; y Augusto Costa, Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Con Alberto Fernández, llegaron el Canciller, Felipe Solá, y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

“Queremos autos y precios accesibles para todos”, aseguró el Presidente. Una de las varias definiciones que dio en su entusiasta participación: