Argentina es el segundo país de la región que menos gastará en regalos navideños

En un contexto recesivo, con una caída acumulada del consumo del orden del 8%, este año los argentinos planean restringir el presupuesto destinado a regalos navideños.

Aunque cinco de cada 10 aseguran que comprarán obsequios para toda su familia, una encuesta a nivel regional que elaboró por primera vez MercadoLibre identificó a la Argentina como uno de los países de América latina que menos dinero va a gastar en regalos de fin de año.

Según esta medición, la mayoría de los argentinos (un 43%) piensa pagar menos de u$s 16 (entre $ 500 y $ 1000) por presente, mientras que los chilenos son los que menos dinero invertirán, alrededor de u$s 13.

Fabricantes de pirotecnia esperan que el 'Efecto Alberto' no sea un fuego de artificio A contrarreloj, varios municipios buscan aprobar ordenanzas para prohibir la comercialización de fuegos artificiales y sumarse a algunas ciudades en San Luis, Río Negro y Mendoza que ya dieron luz verde a " pirotecnia cero". Esto, sumado a la caída del consumo, genera un clima pesimista entre las empresas de la industria que prevén un nuevo desplome en el negocio para las Fiestas 2019.

En tanto, Perú es el país que más desembolsará, hasta u$s 60. Le sigue México, con un gasto que ronda en u$s 52, y Brasil, con un promedio de aproximadamente u$s 24.

Según el relevamiento de la plataforma, juguetería sigue siendo la categoría que concentra la mayor cantidad de ventas, con un aumento de la facturación del 73% respecto al año anterior, pese a que en 2019 el sector sufrió una importante merma del consumo. "Sin embargo, en la comparativa con semanas anteriores, donde la actividad venía en baja, el aumento fue del 468%. Esta cifra evidencia el peso que tiene esta celebración en la industria", señalan desde la empresa que comanda Marcos Galperin.

Asimismo, otros rubros como calzado, bicicletas y gaming también registraron incrementos en las ventas, al igual que los productos relacionados con alimentos y bebidas. "Los alimentos crecieron un 140% en facturación con respecto a 2018. Se destacan las cajas navideñas en el top 5 de los artículos más vendidos en nuestro sitio de e-commerce", aseguran desde MercadoLibre. Por otro lado la categoría de bebidas destacó un crecimiento de 157% en ítems vendidos y 548% en facturación vs Navidad 2018.

Además, la Argentina es el país de América latina que compra obsequios navideños con menos anticipación: solo un 37% lo hace con antelación. Los compradores más previsores son los mexicanos. El 73% de los encuestados por MercadoLibre reconoció que adquiere los regalos más de una semana antes del festejo. Le siguen los colombianos y los peruanos, con un 70% de previsión, los brasileños, con un 69% de adelantamiento y los chilenos, con un 62% de anticipación. "Los argentinos tenemos una tendencia a realizar compras de último momento", explican desde la compañía.