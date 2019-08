Arcor revirtió el rojo y registró una ganancia de $ 655 millones en el primer semestre

El grupo Arcor vuelve a sonreír tras un 2018 y un primer trimestre que tampoco acompañó. Según publicó en sus estados financieros del primer semestre de 2019, la alimenticia cordobesa registró una ganancia de $ 655 millones. De esta manera, revirtió una pérdida de $ 874 millones reportada durante el período enero-marzo de este año.

“El grupo cierra el período con un incremento en ventas respecto a igual período del año anterior, por efecto, principalmente, de las ventas de las sociedades del exterior”. Estas, detalla el comunicado, representaron un 34% del total de ventas consolidadas del holding de la familia Pagani. En tanto, los números de Argentina, que incluyen las exportaciones a terceros, tuvieron una participación del 66%.

A fines de julio, la firma había anunciado que saldrá a buscar $ 2000 millones al mercado local a través de una oferta pública de Obligaciones Negociables (ON). El objetivo: hacerle frente a sus compromisos financieros de corto plazo. En 2018, Arcor presentó su primer balance en rojo desde 2002 con una pérdida de más de $ 1000 millones.

El 'marketplace' culminó el primer semestre con un crecimiento del 55% en sus ingresos, a más de u$s 1000 millones. Pero, sobre todo, retornó a la rentabilidad: ganó u$s 28 millones, contra u$s 24 millones que había perdido enl a primera mitad de 2018