Arcor intenta buscar $ 500 millones en el mercado de capitales

El Grupo Arcor quiere volver a emitir obligaciones negociables (ON) "a raíz de la actual situación del mercado de capitales". La compañía buscará financiarse por hasta $ 500 millones, se indica en el acta de directorio de la compañía remitida hoy a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Consultados, voceros de la empresa explican que, de emitir las ON, los fondos se utilizarán para refinanciar deudas bancarias y capital de trabajo.

Así, Arcor ofrecerá ON Clase 13 y Clase 14, "sujetas a las condiciones que presenten los mercados de capitales". Los agentes colocadores serán BBVA Banco Argentina, Banco Itaú Argentina, Banco Macro, Itaú Valores y Macro Securities. La deuda forma parte del parte del programa global de emisión de ON por un valor de hasta u$s 800 millones.

La última colocación de ON de Arcor se realizó en diciembre, cuando la compañía levantó $ 1653 millones, con los que canceló deudas bancarias por $ 1400 millones.

La compañía registró en los primeros nueve meses de 2019 un resultado negativo de $ 2610 millones, principalmente, por la diferencia del tipo de cambio sobre su pasivo en dólares. Casi el 100% de sus compromisos nominados en esa moneda vencerá en 2023.

Al 30 de septiembre, su pasivo ascendía a $ 79.206 millones. De ese monto, $ 30.600 millones son emisiones de ON y $ 20.000 millones, préstamos bancarios.