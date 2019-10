Apple, Google y Amazon siguen siendo las marcas más valiosas del mundo

Apple, Google y Amazon -en ese orden- son las marcas más valiosas del mundo, según el relevamiento Best Global Brands, que elabora la consultora Interbrand. Es el séptimo año consecutivo en el que empresas tecnológicas se consolidan en la cima del listado.

El valor de Apple se incrementó un 9%, hasta los u$s 234.241 millones, mientras que el de Google creció un 8%, hasta los u$s 167.713 millones. Por su parte, Amazon registró un aumento del 24% de su valor de marca, que alcanzó los u$s 125.263 millones.

Así, las tres empresas juntas suman una valuación de más de u$s 527.000 millones. Completan el top-10 ten del informe Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald's y Disney, en ese orden.

El grupo de medios logró quedarse con el décimo puesto tras retornar a las primeras posiciones después de ocho años, dejando a Facebook afuera, que terminó en el puesto 14.

“La primacía de las compañías tecnológicas en el podio es una tendencia que se viene consolidando desde hace seis años, cuando, por primera vez, Coca-Cola perdió el liderazgo y fue desplazada por Apple”, analiza Máximo Rainuzzo, presidente de Interbrand Cono Sur.

“Esto no significa que Coca-Cola perdió valor, sino que las tecnológicas ganaron una mayor aceptación de forma más rápida”, aclara.

Los resultados de la 20° edición de la investigación demuestran que, este año, ingresaron al ranking otras dos techies: Uber, en el puesto 87 con una valuación de u$s 5714 millones, y LinkedIn, en la ubicación 98 con una tasación de u$s 4836 millones. Asimismo, tras seis años de ausencia y con su vuelta a la cotización bursátil, Dell reapareció en el lugar 63 con un valor de u$s 9086 millones.

De las 100 marcas que integran el ranking, 26 crecieron a doble dígito. MasterCard es la que lidera esta categoría: escaló ocho puestos hasta el 62º gracias a un incremento del 25% de su valor, hasta los u$s 9430 millones. Le siguen en tasa de crecimiento Gucci, que aumentó su valor un 23%, hasta los u$s 15.949 millones, y Adobe, con un incremento del 20%, hasta los u$s 12.937 millones.

Asimismo, más de la mitad de las 100 best global brands pertenecen a cinco sectores: automotor (15), tecnología (9), servicios financieros (12), lujo (9) y consumo masivo (9). Este año, la suma total del valor de las 100 marcas del informe supera los u$s 2,13 billones, un 5,7% más que en 2018.

En la actualidad, las expectativas de los consumidores obligan a las empresas a ser dinámicas. De acuerdo a Rainuzzo, las marcas de mayor crecimiento son las que realizan "movimientos icónicos”, es decir, grandes apuestas que transforman la manera en que interactúan con sus clientes. "Esto da lugar a brands centradas en las necesidades del público, que ofrecen diferenciales que marcan el éxito de sus negocios", explica el ejecutivo.

"Veinte años después de nuestro primer informe, los consumidores están más

informados y conectados", declara Rainuzzo, y añade: "En una era de cambio sin precedentes, una sobreabundancia de oferta y una fugaz evolución, las exigencias de los consumidores se mueven más rápido que los negocios. El cambio progresivo es esencial, pero ya no es suficiente. Ahora, son necesarias jugadas valientes que se adelanten a los competidores".

Existen cuatro factores que obligan a las marcas a ser audaces en sus decisiones estratégicas, según el estudio. En primer lugar, la abundancia de opciones lleva a las organizaciones a tener que diferenciarse y, para ello, deben sumar al cliente en el proceso de desarrollo. En segundo lugar, la lealtad de los consumidores está dada por la capacidad de adaptación de las marcas: aquellas que no saben interpretar los cambios de su audiencia, pierden su confianza.

También, se observa que el ritmo de incorporación de la innovación se acelera año tras año, ya que los ecosistemas digitales democratizan productos y servicios a la vez que su adopción es cada vez más rápida.

Por último, los marcos de referencia de los consumidores también son dinámicos. Valoran la inmediatez, la cercanía y la posibilidad de elección. "Es por ello que las empresas que prosperan son aquellas que encaran una perspectiva estratégica macro, liderando con empatía los desafíos del futuro”, detalla el reporte.