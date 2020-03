Ante crisis inédita, las aéreas del mundo piden apoyo a gobiernos y partes interesadas

La mayoría de las compañías aéreas que operan en el mundo solicitaron "a los gobiernos y stakeholders" (partes interesadas del sector, desde accionistas hasta proveedores) que tomen "medidas para aliviar los desafíos sin precedentes a los que se enfrenta la industria aérea mundial en medio de la pandemia covid-19".

El tema no es menor. Esta industria es una de las más afectadas por la pandemia. El cierre de las fronteras para reducir contagios y la gran caída de la demanda llevó a cancelar innumerables vuelos en el mundo, lo que implica una fuerte caída en los ingresos, mientras los costos fijos se mantienen.

El reclamo de las empresas se hizo a través de Oneworld, Skyteam y Star Alliance, las tres alianzas mundiales que representan a unas 60 aerolíneas de todo el mundo y aportan más de la mitad de la capacidad global aérea. Apoyamos "firmemente una solicitud de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)" a los reguladores para que "suspendan las normas de uso de las franjas horarias o slots para la temporada de verano (boreal) 2020, ya que la industria aérea está sufriendo reducciones extraordinarias en la demanda de pasajeros", destacaron en un comunicado. Además, piden a los organismos reguladores que consideren extender esas suspensiones durante toda la temporada.

El 5 de marzo, IATA estimó que la industria aérea podría perder hasta u$s 113.000 millones por el coronavirus y que se esperaba un efecto dominó a través de la cadena de valor de toda la industria. Pero esta estimación no incluyó las restricciones a los viajes fijados días atrás por Estados Unidos y otros países, como la Argentina. Sólo las restricciones estadounidenses a pasajeros del Espacio Schengen (Europa) afectarán a un mercado que, en 2019, estaba valuado en u$s 20.000 millones.

Mirá también Baja de comisiones y monitoreo de precios, la reacción de MercadoLibre al coronavirus El gigante de comercio electrónico que fundó Marcos Galperin redujo 100% lo que le cobra a vendedores de productos de primera necesidad y, además, supervisará y moderará los valores de alcohol en gel y barbijos que se ofrezcan en su plataforma. Dará descuentos para el pago de autónomos y monotributo por su 'app'. Y cambió su logo para "concientizar" sobre la situación

Por eso, las tres alianzas instan a los gobiernos de todo el mundo a prepararse para "los amplios efectos económicos de las acciones adoptadas por los Estados para contener la difusión de covid-19 y evaluar todos los medios posibles para ayudar a la industria aérea durante este período sin precedentes". Además, piden a los stakeholders que brinden apoyo. Por ejemplo, insta a operadores aeroportuarios a evaluar cobros y tasas de aterrizaje para mitigar la presión financiera de las aéreas, ante la caída de pasajeros.

En la Argentina, las compañías aéreas ya atravesaban tiempos difíciles. Las fuertes devaluaciones de 2018 y 2019 hicieron caer la demanda de vuelos internacionales, pero también impulsaron con fuerza los costos, que en su mayoría están dolarizados (alquiler de aviones, combustible, tasas). Así, esta crisis global inédita en la historia afectará de lleno a las aéreas que operan localmente.

Aerolíneas Argentinas ya canceló desde este martes, por disposición del gobierno de Alberto Fernández, sus vuelos a Estados Unidos y Europa, y está centrada en repatriar argentinos y extranjeros residentes en zonas de riesgo. El resto de las aéreas no pueden operar al país desde esas dos zonas. Este lunes por la tarde, además, se publicó en el Boletín Oficial la prohibición del ingreso de extranjeros desde cualquier país por 15 días, con lo cual, indefectiblemente, se reducirán más aún los vuelos.

Este lunes, Latam informó que su operación se verá reducida a nivel global un 70%, por una disminución de 90% en vuelos internacionales y de 40% en los de cabotaje donde opera.

Avianca

Días atrás, Silvia Mosquera, CCO (Chief Comercial Officer) de Avianca, había asegurado a El Cronista que, por el momento, no evaluaban cancelar vuelos entre Bogotá y Buenos Aires, que operan dos veces al día, pero sí podrían usar aeronaves más pequeñas. Pero los nuevos cambios fijados en el control fronterizo afectan estas decisiones.

Mosquera aseguró, además, que el reperfilamiento de la deuda de Avianca y el crédito adicional de u$s 125 millones "nos permite atravesar mejor esta crisis. Pero todo depende de su duración. Las aéreas no están generando ingresos y mantienen sus costos fijos. Si no se está financieramente sano, cualquier empresa puede ir a la quiebra; ya sucedió con Flybe", explicó.