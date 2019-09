Andrés Hatum: “Nuestras carreras se van a transformar entre 5 y 7 veces"

Consultor y profesor en la Escuela de Negocios de la UTDT, Andrés Hatum presentó su último libro, Carreras extraordinarias para gente común. "El tema de desarrollo de carreras afecta a todo profesional y, así como todos quieren tener una vida personal feliz, también desean eso en sus carreras. No siempre se da".

¿Cómo ve al país en políticas de largo alcance para el empleo y la educación?

Para la vida profesional es importante entender cuáles serán las competencias que el mercado nos va a plantear en el mediano plazo. Quedarse con lo que tenemos sería un error mortal en la carrera profesional. Pensando en que nuestras carreras se van a transformar entre 5 y 7 veces a lo largo de nuestras vidas, es clave poder ir incorporando competencias que el mercado necesita y sostener nuestras preferencias. Las políticas públicas son clave también ya que van a permitir que las revolución que trae lo digital, la tecnología y la inteligencia artificial pueda ser asimilada por la sociedad y por el mundo del trabajo. Para esto hace falta educación y formación de la gente que es más vulnerable. Argentina no es pro activa en ese sentido, generalmente reaccionamos a los cambios de contexto.

Compara a sindicatos de la región con el ludismo inglés del siglo XIX. ¿Por qué frenar el avance tecnológico?

El mundo de las plataformas trae aparejados cambios en el trabajo y en las empresas que deben adaptarse o morir. Es cuestión de ver lo que sucedió con organizaciones como Tower Records, Blockbuster. No lograron anticipar el futuro y desaparecieron. Los sindicatos son actores relevantes en este proceso ya que deberían ser los principales interesados en generar la formación necesaria para que sus afiliados puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y organizacionales. Sin embargo, en la Argentina, la mirada sindical es mayormente mezquina ya que los sindicalistas miran su propio ombligo y cualquier cambio en el status quo es visto como un ataque a los derechos adquiridos. Esa mirada es irracional y solo beneficia a los líderes sindicales pero no a sus afiliados. El mundo de plataformas está acá y permea en la sociedad como el agua. Si los sindicalistas no se adaptan verán su poder corroído.

¿Cómo educar para el mundo laboral que viene?

Las personas se van a ir transformando a lo largo de su vida profesional varias veces. El sistema educativo no está preparado para eso. Hay que facilitar que la persona vaya agregando conocimiento a lo largo del tiempo. Ciclos de carrera más cortas y con perfeccionamientos es importante. Que uno pueda hacer el ciclo básico de la carrera en un lugar y la especialización en otra universidad sin problema de cruzar del ámbito público al privado sería crítico. La escuela secundaria debe transformarse. Hay que dinamitarla y pensarla en base cero. Un ciclo común con menos materias y uno de especialidad o generalidad, dependiendo lo que la persona desee, y contacto con el mundo real que rodea a los chicos. Para algunos será poder entender el mundo del trabajo, para otros el de las ONGs, otros el arte. En Europa y Estados Unidos el último año los chicos están focalizados en sus exámenes para entrar a las universidades y hacen mucho esfuerzo para eso. Acá, al carecer de un ingreso en muchas universidades públicas, están focalizados en el viaje de egresados.

¿Cuáles son las carreras y cargos en riesgo a futuro?

Las posiciones más "mecánicas" van a ser reemplazadas. Un cajero de supermercado, las personas que trabajan en los peajes ya están siendo reemplazados en el mundo. Pero las profesiones no están exentas. La IA puede hacer a nivel de los sistemas contables, los abogados. ¿Cuánto falta para que la IA reemplace a un contador? Nuestro trabajo, en diversas profesiones, vamos a encontrar a la IA como un complemento necesario que deberemos poder manejar.

Aborda el suicidio profesional, ¿cuán común es?

El suicidio profesional se presenta de diferentes formas: confrontar al jefe en nombre de todos cuando nadie lo haría o rechazar una expatriación en pos de una mejor calidad de vida y uno termina freezado por no haber tomado la oportunidad y eventualmente despedido. Hay gente que cree que tirando la vida corporativa por la borda y dedicarse a ser emprendedor es la salvación, y en realidad se suicidó profesionalmente porque no tiene idea de lo que es emprender. Las peores decisiones se suelen tomar entre los 35 y 45 años, momento en el que deberíamos potenciar la carrera. No hay que apalancarse solo en los resultados de corto plazo. Hay que invertir tiempo en generar competencias relacionadas al manejo de la inteligencia emocional y la gestión de la firma. El triángulo del éxito profesional requiere pensar en credibilidad, competencias y relaciones. No todos tenemos espíritu y capacidades emprendedoras. Lo más probable es que nos fundamos.

¿Cómo impactó el MeToo en el ámbito corporativo?

En Argentina y América latina se siente un cambio de actitud. Algunas firmas implementaron prácticas -o están por hacerlo-, como poner vidrios en las puertas para que pueda verse quiénes están reunidos; evitar cenas con colegas femeninas; evitar que dos personas de distinto sexo compartan viajes corporativos. El riesgo de las prácticas defensivas es que algunas empresas terminen siendo un club de hombres que, en vez de ser acusados de abuso, sean acusados de discriminación. En muchas firmas la mentoría es relevante. Perder a mentores masculinos por temor y paranoia frente a estos temas afecta la potencial carrera de la mujer. Otras empresas toman una actitud más positiva, como fortalecer las líneas de denuncia y trabajar desde la capacitación para fortalecer los conceptos de respeto y trato igualitario. Hubo un avance. Pero mientras siga existiendo un gap salarial entre hombres y mujeres para una misma posición es que no hemos podido aún arreglar el tema.