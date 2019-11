Amérian busca llegar a las rutas argentinas con hoteles dos estrellas

La cadena argentina Amérian, que controla cuatro y cinco estrellas con esa marca y tres estrellas bajo el nombre Mérit, avanza en un plan para abrir hoteles dos estrellas con una nueva marca, con el que apunta a instalarse en las rutas argentinas, como lugares de descanso de paso.

Desde hace ya varios años, algunos grupos internacionales buscan traer marcas enfocadas en hoteles de ruta, como la francesa Accor con HotelF1 o Wyndham con Super 8. Sin embargo, hasta el momento no lograron cerrar acuerdos para concretarlo. Amérian busca ser la primera en hacerlo, bajo la marca Ítem.

"Estamos trabajando para buscar los socios correctos. Es un nuevo formato de hotel, no instalado aún en la Argentina. Hay demanda para este tipo de oferta en varios lugares como hoteles de paso, en rutas, como opción de buen descanso pero menos servicios que los tres estrellas. Por ejemplo, sin restaurante. Tuvimos conversaciones con potenciales socios; pero finalmente, cuando avanzamos, quisieron incluir gastronomía; otros, también más servicios, y así terminaron siendo marca Mérit o Amérian", explicó Roberto Amengual, presidente de la cadena Amérian, que nació en Córdoba en 1992.

"La diferencia está en los servicios, no en la calidad del descanso. Hoy es difícil saber dónde parar en la ruta, al viajar a un destino. La marca da garantía de calidad de descanso, a un precio reducido", explicó. Incluirá WiFi gratis, calefacción y refrigeración, además de la oferta de comidas congeladas para calentar en microondas, para quienes buscan cenar algo rápido. Estos hoteles ofrecen bajas tarifas (menores a los de tres estrellas, que oscilan de u$s 30 a u$s 60 la noche), y el porcentaje retorno de la inversión es similar a otras categorías, según Amengual, ya que el desembolso requerido es menor, al igual que el número de empleados. Se estima de u$s 30.000 a u$s 45.000 por habitación, frente a u$s 50.000 o u$s 60.000 de un tres estrellas y de u$s 60.000 a u$s 75.000 por uno de cuatro.

Mientras tanto, la cadena continúa creciendo con sus marcas Mérit (tres estrellas) y Amérian (4 y 5), con 11 establecimientos en proyecto. Ya cuenta con 20 hoteles, uno de ellos en el exterior, en Montevideo, Uruguay, y ya se construye un Amérian en Coquimbo, Chile, a estrenar en 2021.

Este año, se inauguró el cuatro estrellas Amérian Rafaela, en la ciudad santafesina y se presentó el proyecto Mérit Parque Leloir, que demandará $ 180 millones, bajo el formato condo hotel. Además, está por firmar con socios nuevos hoteles en San Salvador de Jujuy (Amérian), que demandará u$s 5,5 millones, y Resistencia, Chaco (Mérit), con u$s 5,87 millones, mientras negocia para llegar al norte y sur del país y a tierras bonaerenses.

"Hace más de un año, iniciamos un ambicioso plan de cambio cultural y de sistemas en la empresa, que impulsó una mejora en las ventas y en Recursos Humanos en todas las aéreas. Pese al contexto, nuestra facturación creció 58% en pesos", aclaró Amengual. "Por la crisis, los destinos más afectados fueron los corporativos, como Córdoba. Otros con más turismo internacional, como Buenos Aires o Iguazú, trabajaron muy bien. Y este año se nota un repunte del turismo interno", destacó.