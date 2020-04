El turismo es el sector, por lejos, más golpeado a nivel local y global por la pandemia del coronavirus. Se estiman ingresos nulos por varios meses y, en el caso de los hoteles, se calcula que recién en dos años se podrá retomar una actividad normal, similar a la previa a esta crisis, asegura Roberto Amengual, presidente de la cadena familiar Amérian, nacida en Córdoba en 1992 y que tiene hoy 19 hoteles en el país y uno en Uruguay.

El año había comenzado de modo auspicioso, cuenta Amengual, que hace un año asumió al frente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). "Teníamos muy buenas expectativas para 2020; el turismo receptivo crecía desde los últimos cuatro años y también se había reactivado el nacional este verano, que estaba retraído por la recesión; se esperaba además una pequeña reactivación económica que impulsara al negocio corporativo. La hotelería estuvo muchos años con escasos márgenes de rentabilidad y se esperaba recuperar turismo nacional y corporativo; los destinos con más turismo internacional recuperaron márgenes en los últimos años. Las expectativas eran buenas hasta que hace un mes notamos que las reservas de grupos internacionales, que se hacen con cuatro o cinco meses de antelación, empezaron a cancelarse, cuando en Europa comenzaron los problemas por coronavirus. Fue todo muy rápido, el 13 de marzo ya estábamos casi vacíos", cuenta Amengual, en entrevista a El Cronista.

- En el caso de Amérian, ¿qué planes tenían?

- Antes de la pandemia, habíamos fijado un plan de expansión importante, ahora frenado hasta que pase esta crisis, pero esperamos poder retomar después, con seis proyectos nuevos este año en todo el país, en manos de desarrolladores o inversores; algunos estaban terminando de construirse, otros empezando y además había remodelaciones integrales.

- ¿Tienen estimado cuándo podrán los hoteles retomar la actividad?

- El escenario más optimista es poder ver en seis meses una lenta recuperación; el más pesimista, en un año. Va a llevar mucho tiempo para que la gente quiera viajar, estar en un aeropuerto o en un avión, por miedo a contagios. Se prevé primero una reactivación del turismo nacional, de ocio, corporativo y reuniones, y recién después del receptivo. Para tener una actividad normal, similar a la previa a la pandemia, calculo que nos llevará por lo menos dos años. Pero primero tenemos que ver cómo salimos de la cuarentena, seguramente será paulatina por sectores, para la hotelería será lento. El comercio se va reactivar mucho más rápido que el turismo. Estamos a la espera de una respuesta del Gobierno, necesitamos medidas urgentes, nuestra crisis no se recupera con la salida de la cuarentena, sólo será un primer indicio de salida que llegará meses después, cuando la gente pueda viajar.

- ¿Cuáles son las medidas que reclaman? ¿Alguna de las anunciadas ya se instrumentó?

- Se anunciaron préstamos, con tasa de 24%, pero ningún banco los ofrece; hay a mayor tasa, pero cuando uno busca avanzar, no hay respuesta de los bancos privados, tampoco sobre los plazos, que es algo fundamental; si el inicio de pago es exigible en dos meses no es viable, porque vamos a seguir en crisis y no podremos pagarlo. Pedimos dos años de gracia en turismo para pagar créditos. Las contribuciones patronales de abril se reducen 95%, pero es automático sólo para empresas de menos de 60 trabajadores. La mayoría tiene más y debe hacer un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), algo que lleva tiempo y necesitamos respuestas ya. Los REPRO son muy selectivos, sólo para empresas de menos de 100 empleados, con escalas; para más de 100 podés aplicar, pero no es automático, dependen de Trabajo las pautas y sería sólo de $ 6000 a $ 10.000. Todo lleva tiempo, algo que no tenemos. No parecen estar pensadas para la hotelería, que tiene mano de obra intensiva; somos el sector que más empleo genera.

- Desde que asumió Matías Lammens al frente de Turismo tuvieron buen diálogo. ¿Tratan de canalizar a través de él estos reclamos?

- Logramos una buena articulación con Lammens, con respaldo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT); gracias a eso pudimos conseguir algunas excepciones o cambios en decisiones. Pero planteamos la necesidad de otras medidas; que haya exención de contribuciones patronales por 6 meses, ahora es sólo por abril de 95% y sólo para algunas empresas; el peso es alto, por ser mano de obra intensivos; también pedimos eximición del pago de servicios públicos por 6 meses o pagar parte del abono básico, que es muy alto. No cortan el servicio por tres meses pero al cuarto hay que pagar todo, cuando aún no tendremos ingresos. En dos meses nosotros no nos recuperamos. Pagamos sueldos de marzo al 100% cuando tuvimos 15 días de ingresos, lo máximo que una empresa puede estirarse es un mes y una semana. Necesitamos medidas drásticas para subsistir y prolongadas en el tiempo, no salimos en un mes de esta crisis. Se estima que un hotel está en equilibrio, sin recupero de capital, con 50% de ocupación. En China recién ahora abren los hoteles y tienen 10% o 15% de ocupación; la recuperación es lenta y seguiremos perdiendo plata incluso cuando abramos y se reactiven otros sectores.

- Es fundamental un mayor período de excepción o gracia para el sector...

Todas las medidas para nuestro sector tienen que ser, al menos, por 180 días, sin discriminar por número de empleados. Por ejemplo, necesitamos créditos a tasas cero con período de gracia de seis meses para pagar sueldos, sobre eso no hay nada previsto. Como sector que colabora tanto en la economía del país necesitamos algo de apoyo para subsanar esta situación tan difícil.

- ¿Cómo afectó a Amérian? ¿Qué medidas tomaron?

- Reducimos al máximo todos los servicios que podíamos para achicar costos fijos, pero continuamos con temas estratégicos, avanzando en soluciones digitales para mejorar la eficiencia, tanto en lo operativo como en lo comercial; evaluamos campañas para tener mejores promociones al turismo interno con mira al futuro, ya sea en seis meses o en un año. El turismo sigue siendo generador de divisas y empleos y brinda una satisfacción a la gente; va a reactivarse, no se va a morir para siempre; hasta esta pandemia era la industria que más crecía en el mundo año tras año; vamos a volver a tener esos ratios de crecimiento y a ser el motor mundial.

- ¿Cuánto perdió el sector hotelero desde que se decretó es aislamiento?

- Según una encuesta de la AHT cuando recién empezaba la cuarentena, 16 hoteles (mayoría porteños y con centros de convenciones) perdieron u$s 24 millones por cancelación de reservas sólo hasta el 31 de marzo. Veníamos de temporada baja, justo estábamos iniciando la alta en marzo y pasó esto.

- ¿Estudian vender ahora reservas a futuro, para cuando reabran?

- Por una resolución, tuvimos que devolver las reservas hasta el 31 de marzo, cuando muchos huéspedes ya habían reprogramado. Por el momento no buscamos vender a futuro, porque no sabremos si luego tendremos que devolver el dinero, el costo de transacción es alto. Nunca en la historia se manejó una situación de ingresos nulos. Algunas agencias nos consultaron para ofrecer paquetes a partir de octubre, tratando de tentar a los locales, pero eso ayudaría a las agencias a tener ingresos, a nosotros nos entra el dinero cuando el huésped se aloja.