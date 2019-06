Amazon desplazó a Google como la marca más valiosa del mundo

Amazon es la marca más valiosa en 2019, de acuerdo a un ranking BrandZTM realizado por WPP y Kantar, que mide a las 100 compañías más importantes del mundo.

El valor de la empresa ha aumentado durante este año 52% hasta alcanzar los u$s 315.505 millones, lo que le permitió a Amazon adelantarse a Apple, cuyo valor ronda los u$s 309.527 millones y a Google, con u$s 309.000 millones. Así, destacó el informe, la firma fundada por Jeff Bezos puso “fin a doce años de dominación conjunta en los que las tecnológicas han ido alternándose el puesto de marca más valiosa del mundo”.

En el informe se destacó que “la inteligente estrategia de expansión de Amazon ha dado al gigante del retail nuevas fuentes de ingresos, un servicio de atención al cliente excelente y la habilidad de mantenerse a la cabeza de sus competidores ofreciendo un ecosistema de productos y servicios que le han permitido acelerar de manera continuada el crecimiento de su valor de marca”.

Otra de las novedades del ranking dentro del Top 10 estuvo dada por Alibaba, que superó a Tencent. Así, se convirtió en la marca china más valiosa del mundo, con un valor de u$s 131.246 millones. Tencent, por su parte, ahora es la segunda china más valiosa, pero quedó en octava posición en el escalafón general, con un valor de u$s 130.862 millones.

El ranking global BrandZTM siempre fue dominado desde sus inicios, en 2006, por las firmas tecnológicas. “Por lo que no es de extrañar que actualmente las marcas de tecnología de consumo que aparecen en él tengan un valor combinado superior al billón de dólares”, destacaron en el informe.

Este año, además, la marca cuyo valor más ha aumentado es el de una tecnológica: Instagram. En 2019 casi dobló su valor —95% de crecimiento contra el año anterior— y se convirtió en una de las empresas que más escaló: 47 escalafones, hasta ubicarse en el puesto 44, con un valor de marca de u$s 28.205 millones.

Instagram, la marca que más aumentó su valor

“Actualmente, más que nunca, tecnología y disrupción van de la mano y las marcas chinas lo demuestran aumentando su presencia en el ranking un año más con cuatro nuevas incorporaciones”, explicó el informe.

Xiaomi —u$s 19.805 millones— está 74 en el ranking, mientras que Haier, la plataforma de electrodomésticos más grande del mundo, se ubica en el puesto 89, con un valor de u$s 16.272 millones. Otra es Meituan, ubicada en el puesto 78, con u$s 18.760 millones. Y Didi Chuxing está en el puesto 71, con u$s 20.041 millones.

La presencia de marcas asiáticas en el ranking está en aumento, con 23 este año. “Entre ellas, 15 marcas chinas, tres indias y una de Indonesia”.

Otras marcas que se han incorporado al ranking fueron Chanel (31), LIC (68), Dell Technologies (81), Xbox (87) y TCS (97). La caída más grande fue la de GE, que tuvo un descenso de 32% y se ubicó en el puesto 48.

En el informe también se destacó que lujo es la categoría que más creció (29%), seguida de retail (25%).