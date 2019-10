Amazon Web Services define una inversión de u$s 800 millones en Bahía Blanca

En pocos días más, podría revelarse públicamente el contenido del Proyecto Tango, el proyecto de radicación de Amazon Web Services en la Argentina, por el cual la firma de servicios IT en la nube propiedad del magnate norteamericano Jeff Bezos podría llegar a invertir en el país por encima de u$s 800 millones, según los cálculos más conservadores de la compañía, dijeron fuentes conocedoras de las negociaciones que llevan casi dos años.

Las fuentes indicaron a El Cronista que restan aún pasos regulatorios por parte del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires antes de un anuncio formal. De definirse -probablemente en las próximas dos semanas- implicaría la construcción de tres data center en la zona de Bahía Blanca y Puerto Rosales, según trascendió. Se trata de la iniciativa que la empresa evaluó realizar o en Chile o en la Argentina, y que finalmente quedaría de este lado de la cordillera.

Según manejan en el Gobierno, la firma realizará la inversión alimentada con una suma de beneficios fiscales, que surgen de los regímenes de zona franca y de la recientemente sancionada Ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento. La formalización de estos regímenes es lo que debe resolverse en los próximos días.

En Bahía Blanca aguardan el lanzamiento de la inversión. Y tienen cierta expectativa respecto de la visita que realizarán el viernes a esa ciudad el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, en el marco del #SiSePuede, la caravana proselitista que llevará al primer mandatario por el país hasta las elecciones.

En los planes asociados a la radicación de AWS se incluiría también la creación en la región de Bahía Blanca de un "IT Center", zona que gozará de ambos beneficios -el de zona franca y los emergentes de la Ley de Economía de Conocimiento-, junto con beneficios de conectividad asociada con Arsat y un suministro energético -uno de los principales insumos de esta industria- con impuestos reducidos.

La expectativa de las autoridades provinciales es que esa suma de beneficios, y la propia presencia de uno de los principales jugadores globales en almacenamiento en la nube, como AWS, permita la contratación por diferentes compañías de unos 4000 empleados en la zona, entre directos e indirectos. De prosperar el proyecto de AWS, se estima que las obras de construcción podrían insumir unos 900 trabajadores y que luego permanecerán unos 400 empleados de la firma en la región.

Según lo trascendido, el "Proyecto Tango", como se lo conoció en las negociaciones confidenciales de los abogados de AWS, insumirán un predio de más de 100 hectáreas en la zona.

Avanzada

En junio pasado, AWS había anunciado la inversión en un Amazon CloudFront Edge, el servicio de red de entrega rápida de contenido (content delivery network), en la localidad bonaerense de Pilar. Aunque no se estableció con precisión la cifra invertida, trascendió que habría rondado de entre u$s 20 millones y u$s 40 millones.

"Estamos encantados de continuar expandiendo nuestra presencia e inversiones en Argentina, brindando soluciones de la nube aún más avanzadas a los clientes en toda América Latina", dijo entonces Jeffrey Kratz, Gerente General de AWS para el Sector Público en América latina, Canadá y el Caribe.

Como ya informó El Cronista AWS -Amazon Data Services Argentina- comenzó su proceso de expansión en la región a fines de 2017 tras atender el mercado latinoamericano desde Brasil durante varios años. Primero se instaló en Chile y Colombia y a mediados del año pasado realizó su desembarco en territorio argentino. "La consecuencia de tener presencia local es que incrementaron sustancialmente nuestros clientes y esto se refleja en nuestras ventas", apuntó recientemente Marcos Grilanda, responsable de la compañía Organización Multi País, excepto México y Brasil.

"Cada momento que pasamos en los países estamos viendo posibilidades de negocios. Analizamos la disposición de energías renovables, si hay condiciones de negocios favorables para nuestros clientes, qué cobertura geográfica podemos tener. Se trata de un proceso continuo de análisis y re análisis, priorizando y re priorizando", explicó Grilanda, de visita en el país.

En junio pasado, AWS reclutó a la ex CEO de Intel en el país, Lorena Zicker, con el cargo de gerente Regional Sur de Sector Público, Lorena Zicker. Como se informó aquí, desde esa posición, es la responsable de ese negocio -compuesto por los segmentos Gobierno, Educación y ONGs- para la Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay.