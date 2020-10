Amazon, Apple y Microsoft: le ganaron al coronavirus y son las marcas más valiosas del mundo

La industria tecnológica se posiciona como la principal ganadora en la crisis que originó la pandemia. Mientras las ventas y la facturación de empresas de otros rubros se derrumban, las grandes 'techies' consolidan su liderazgo y aumentan sus beneficios.

Apple, Amazon y Microsoft son las marcas más valiosas del mundo, de acuerdo al relevamiento 'Best Global Brands', que elabora la consultora Interbrand todos los años y reúne a las 100 más relevantes.

Es el octavo año consecutivo en el que las tecnológicas se ubican en la cima del listado y el sector es el que más crece de todos los presentes en la tabla. "La industria tecnológica es vencedora en este contexto signado por el Covid-19 y domina el top-10 con cinco marcas en los primeros puestos", explica Máximo Rainuzzo, presidente de Interbrand Cono Sur.

La compañía fundada por Steave Jobs lidera el listado por octavo año consecutivo, alcanzó un valor de u$s 322.999 millones y creció un 38% respecto de 2019.

Le siguen la empresa comandada por Jeff Bezos, con u$s 200.667 millones y un aumento del 60% del valor de su marca, y Microsoft, con u$s 166.001 millones y un crecimiento del 53%.

Entre los cambios más relevantes de esta edición, figura la salida de Google del top-3, que quedó en cuarto lugar, tras ubicarse en la segunda posición durante siete años seguidos. El significativo impacto del coronavirus en una de sus principales fuentes de ingresos, la publicidad, provocó una leve caída del 1% en su valor hasta los u$s 165.444 millones.

Por su parte, Samsung se ubicó en el quinto puesto, con un valor de u$s 62.289 millones. Es la primera vez que se sitúa entre las primeras cinco marcas.

Completan el top-10 Coca-Cola (u$s 56.894 millones), Toyota (u$s 51.595 millones), Mercedes-Benz (u$s 49.268 millones), McDonald’s (u$s 42.816 millones) y Disney (u$s 40.773 millones).

"La preponderancia de las 'techies' es una tendencia que se observa hace años, pero la pandemia aceleró su beneficio. Las que mejor performan son las que lograron estar más cerca de sus clientes, poniéndolos en el centro de su estrategia de negocio", sostiene Rainuzzo.

Si la distinción se realiza de acuerdo al mayor crecimiento, Amazon figura primero (+60%), seguida por Microsoft (+53%). Las compañías de entretenimiento, como Spotify y Netflix, también obtuvieron buenos resultados: la primera escaló 22 puestos y se ubicó 70°, con un crecimiento del 52%, mientras que la segunda aumentó su valor un 41% y escaló 24 puestos, al puesto 41.

El valor total de las marcas que participan del ranking alcanzó los u$s 2.326.491 millones, un 9% más que en 2019. Este incremento se explica por el impulso de los gigantes tecnológicos, que experimentaron fuertes aumentos en su valor de marca este año. Sólo las 10 primeras marcas acaparan el 50% del valor total de la lista.

Otras marcas relacionadas a la comunicación y los nuevos modos de interacción lograron entrar al ranking: la red social Instagram en el puesto 19, la plataforma de videos Youtube en el 30 y la app de videollamadas Zoom en el último casillero, 100.

El cambio súbito hacia los medios electrónicos como primera opción de pago provocó también que marcas como PayPal, Visa y MasterCard también mejoren su posición 12, 10 y 5 puestos, al 60°, 45° y 57° lugar respectivamente.

Por otra parte, el ranking refleja el impacto del virus en los negocios que vieron interrumpida su actividad con la cuarentena, como en el caso de las compañías de indumentaria Zara (35° puesto) y H&M (37° posición), cuyos valores bajaron un 13% y un 14%, respectivamente.

Asimismo, el sector de lujo, que en 2018 y 2019 fue el que experimentó un mayor crecimiento, se frenó en 2020: los valores de todas las marcas que integran el ranking cayeron entre un 1% y un 9%, excepto Hermès, cuyo valor se mantiene casi intacto respecto del año pasado.

Las marcas que más crecieron en lo que va de 2020 resaltan por factores como la empatía, la agilidad y el engagement que generan. La reputación y la confianza cobraron un rol fundamental.

"Muchas se reconvirtieron y pusieron sus instalaciones al servicio del desarrollo de productos y servicios que permiten mitigar el impacto de la pandemia. Fueron capaces de anticipar las necesidades de la sociedad, actuaron rápido y crearon conexiones emocionales con los consumidores, aportando valor y con un papel significativo para generar una mejor calidad de vida", afirmó Rainuzzo.