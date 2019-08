Alsea se desprendió de P.F. Chang's: por qué no despegó en la Argentina

A ocho años de haber adquirido la marca para desarrollarla en el país, el grupo mexicano Alsea se desprendió de la franquicia de P.F. Chang’s con sólo un local en actividad. Las condiciones de la casa matriz y la evolución de otras firmas del portfolio de la compañía mexicana en el mercado local, llevaron a que la cadena de comida asiática nunca despegara en la Argentina.

Entre los motivos esbozados, en un comunicado enviado a la Bolsa de México, la empresa justificó que es parte de la estrategia para reestructurar su portfolio y buscar eficiencias en el mismo y, así, incrementar la rentabilidad. Desde la empresa, no detallaron quién fue el comprador y sólo se limitaron a mencionar que se trata de un grupo empresario local.

La firma había suscripto, en mayo de 2011, un contrato para lanzar la marca P.F. Chang’s China Bistró en la Argentina, Chile y Colombia, el cual ostentaba hasta 2021. Santiago de Chile fue la primera ciudad sudamericana en la que desembarcó la cadena, en julio del año siguiente. Al mercado argentino, recién llegó en marzo de 2013 con un local en San Isidro, sobre la avenida Del Libertador, con capacidad para más de 200 personas.

A nivel regional, Alsea cuenta con 30 locales de la marca, 24 de ellos en México, 3 en Chile, 2 en Colombia y el restante en nuestro país. Si solo se tiene en cuenta el bloque sudamericano, P.F. Chang’s representa solo un 0,9% de la cantidad de puntos comerciales de la firma, que también opera las marcas Burger King, Starbucks y Domino’s.

El fuerte de esta cadena está en los Estados Unidos, territorio donde fue fundada por Paul Fleming y Philip Chiang en 1993 y en el que tiene más de 200 locales. Sus actuales dueños a nivel internacional son los fondos TriArtisan Capital Partners y Paulson & Co., que lo adquirieron en marzo de 2019 por casi u$s 700 millones, según Bloomberg. Anteriormente, estaba en manos de Centerbridge Partners desde 2012 cuando se lo quedaron a cambio de u$s 1100 millones.

Según fuentes con conocimiento del caso, uno de los impedimentos para crecer en la Argentina fue la obligación, por el manual de marca, de contar con un valet parking en las sucursales. Eso, apuntan, frustró algún que otro plan de apertura. “Como en todo año de elecciones, las reservas habían bajado un poco. Pero veníamos trabajando bien”, señalan desde el restaurant.

El combo de inflación y devaluación impactó de lleno en los números de Alsea. De acuerdo a sus estados financieros del primer semestre del año, la hiperinflación Argentina generó un efecto negativo de 94 millones de pesos mexicanos ($ 262,2 millones) en la utilidad neta consolidada de la compañía que fue de 348,2 millones de pesos mexicanos (u$s 17,5 millones).

A su vez, indica, que durante el último trimestre de 2019, las ventas cayeron un 10,7% en América del Sur, afectadas, principalmente, por la inestabilidad político-económica argentina. Excluyendo este efecto, sus ingresos habrían registrado un alza del 19,4%.

“Nunca terminó de destacarse el concepto, lo que lo tradujo en poco interesante desde el punto de vista de rentabilidad versus inversión”, afirma un consultor experimentado en franquicias. Y agrega: “Justificaba mucho más para Alsea destinar los recursos en expandir Starbucks”.

La cadena de cafeterías es el principal negocio de la firma en el país con 146 sucursales, seguido por Burger King con 121.

Este escenario económico argentino, sumado a las altas tasas de interés, llevó a la firma a liquidar su deuda existente en el país. Según su balance anual de 2018, hasta el 31 de diciembre, la operadora de negocios gastronómicos tenía una deuda a largo plazo de más de 331 millones de pesos mexicanos ($ 895 millones) en créditos simples que vencía en 2019.