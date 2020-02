Allanan Autopistas del Sol y del Oeste por la causa Peajes

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó este jueves allanamientos a oficinas de las empresas concesionarias de las autopistas Panamericana y del Oeste, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante el gobierno de Cambiemos, informaron fuentes judiciales.

Según un cable publicado por la agencia estatal Télam, los operativos en busca de documentación sensible para la investigación judicial fueron realizados, en simultáneo, en cinco sedes distintas de las empresas Autopistas del Sol (Ausol), Concesionario Oeste y Natal Inversiones, por efectivos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, detallaron las fuentes.

En la causa, se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

De acuerdo a la denuncia formulada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, para avanzar con la negociación irregular, se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis ante el Ciadi, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.

Mirá también Le ordenan a los dueños de Techint que enfrenten un juicio en Brasil Fue un fallo de la Justicia italiana. Es por la causa en la que se investiga presuntos sobornos de Tenaris, la holding de aceros planos del grupo, a un ejecutivo de Petrobras

La denuncia ante el Ciadi fue presentada días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, en 2015, y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de u$s 500 millones por parte del Estado.

En los allanamientos se buscaron documentos vinculados con la negociación, el trámite ante el Ciadi, los balances de las empresas y las composiciones accionarias, por lo que fueron secuestrados discos rígidos, entre otros elementos, según las fuentes consultadas por Télam.

La firma Natal Inversiones, situada en la Ciudad de Buenos Aires, fue la que en 2017 le compró a Sideco, una de las sociedades del Grupo Macri, su participación accionaria en Autopistas del Sol, transacción que también está siendo analizada por la Justicia.

En esta causa, se investiga el eventual papel en las supuestas maniobras irregulares del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, del ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y del propio Macri, entre otros.

La relación de Macri con Ausol fue formalmente reconocida cuando la ex vicepresidenta Marta Gabriela Michcetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés, por recomendación de la entonces jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.