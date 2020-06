Alivio de las aerolíneas ante el regreso de vuelos de cabotaje en julio

La compañías aéreas están conformes con la decisión del Ministerio de Transporte argentino de permitir la reactivación de vuelos domésticos a partir de julio. Y, además, están confiadas en que se habilitarán algunas rutas internacionales a Europa y América del Norte antes de septiembre, fecha fijada hasta ahora oficialmente de reinicio para todos los vuelos.

“Nuestra comunicación con el Gobierno argentino es muy positiva, tenemos reuniones telefónicas una vez por semana para avanzar en tres temas: el reinicio de los vuelos domésticos y el de los internacionales, que se apliquen los protocolos sanitarios adecuados y la ayuda financiera que puede aportar al sector”, comentó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) para las Américas, en una conferencia de prensa virtual este jueves.

“Por las conversaciones que tenemos, estamos viendo cuándo empezar las operaciones domésticas; entre las provincias esperamos que a más tardar sean en julio. Para los internacionales por ahora se mantiene la fecha de septiembre, pero estamos hablando de la posibilidad de establecer corredores entre la Argentina y algunos países de Europa y América del Norte antes de esa fecha. Tenemos un diálogo abierto, transparente y muy cooperativo con el Gobierno argentino”, destacó Cerdá.

Al mencionar los “corredores”, el directivo de la organización que nuclea a las compañías aéreas de todo el mundo se refiere a la posibilidad de que se habiliten algunas rutas puntuales entre la Argentina y algunas ciudades de Europa y América del Norte antes de septiembre, algo que en Europa ya comenzó a implementarse, a través de acuerdos entre países, ante la llegada de la temporada de verano boreal.

Al ser consultado sobre si Aerolíneas Argentinas sería beneficiada por el Gobierno en la reapertura de los vuelos, Cerdá aclaró que “siempre la reactivación del mercado es para todo el sector, no para una sola línea aérea. El Gobierno fue claro que sobre que no habrá favoritismo, que cuando estén en condiciones de reiniciar los vuelos será para todo el sector”, aclaró.

Cerdá destacó, además del “positivo diálogo” con el Gobierno (a través del Ministerio de Transporte), el diferimiento en el pago de tasas de navegación implementadas por EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), hasta ahora la única medida de alivio anunciada para el sector, además del programa ATP, para abonar salarios, que rigen para todas las actividades.

El directivo admitió, además, que las empresas aéreas de la región viven una realidad más compleja que las de otras países, ya que “en Europa, Asia y Norteamérica hoy se está reactivando el sector, las economías se están abriendo, al contrario de América latina, que en este momento es el epicentro de la pandemia”, dijo Cerdá.

De todos modos, destacó que “la mayoría de los mercados de la región prevén abrir sus vuelos domésticos a partir de julio y poco después los internacionales. El 93% de los vuelos regulares se mantienen en tierra en la región, lo cual es una desventaja para el sector y para la economía de nuestros países. Ya tenemos los protocolos sanitarios necesarios para poder volar de modo responsable y seguro, pero es fundamental que los gobiernos poco a poco den más libertad para abrir el transporte aéreo; no se puede abrir con cuarentena; por eso las compañías de América latina están en desventaja frente a otros países”, advirtió.

“Es un momento crítico; es fundamental que se implementen los protocolos de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional, de la ONU) para poder transportar pasajeros de una manera segura, que se empiecen a reactivar los vuelos domésticos, no se puede esperar más allá de julio, y que al poco tiempo se restablezcan los internacionales. Y luego es importante el aporte financiero de los Gobiernos; la mayoría de las compañías latinoamericanas tiene liquidez para tres meses, estamos llegando al cuarto mes, casi cinco con el sector paralizado; si seguimos por ese camino más compañías deberán entrar al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Por eso el llamado a los gobiernos, para que tomen medidas de ayuda financiera a las empresas, se implementen los protocolos y se restablezcan los vuelos cuanto antes”, destacó Cerdá..

Según el último informe de IATA, las aerolíneas perderán u$s 84.300 millones a nivel global este año, con un margen de beneficio neto de -20,1%. Los ingresos caerán un 50%, hasta los u$s 419.000 millones, frente a los u$s 838.000 millones registrados en 2019. IATA estimó, además, que se espera que en 2021 las pérdidas alcancen a los u$s 15.800 millones, con ingresos de hasta u$s 598.000 millones.

En América latina, las pérdidas netas de las aerolíneas ascenderán a u$s 4000 millones, ante la caída de 57,4% en la demanda de pasajeros (RPK) y 43,3% en la capacidad de pasajeros (ASK). “Latinoamérica entró en la crisis más tarde. Los gobiernos de la región han implementado algunas de las medidas más draconianas en lo que respecta al cierre de fronteras, que podrían retrasar y ralentizar la recuperación”, advierte el informe global.

A nivel mundial, el estudio estimó que los ingresos por pasajeros caerán hasta los u$s 241.000 millones (por debajo de los u$s 612.000 millones en 2019). "Esta caída, superior a la demanda, pone de relieve el esfuerzo de las aerolíneas para alentar a las personas a volar de nuevo a través de la estimulación de precios y el consiguiente impacto negativo de esta medida en los rendimientos (-18%). El factor de ocupación promedio se situará en el 62,7% en 2020, unos 20 puntos porcentuales por debajo del récord alcanzado en 2019 (82,5%)", advirtió el informe de IATA.