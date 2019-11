Alimentos más baratos y cuotas, las estrellas del Cyber Monday

Los productos de almacén y el pago en cuotas fueron las estrellas de la última edición del Cyber Monday, el evento de promoción de ventas online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que finaliza hoy. Paquetes de pañales, cervezas, congelados y productos de almacen fueron, en unidades, las categorías más vendidas.

De esta manera, la acción terminará con un volumen de ventas superior al del año pasado, aunque con un ticket promedio inferior, gracias a la participación de productos de menor valor.

"Creemos que el crecimiento de productos de consumo masivo, no tiene que ver con el contexto país, sino que se impusieron porque ahora hay una propuesta de farmacias y pymes que antes no estaba. Había una demanda importante no satisfecha", destacó Karen Bruck, vicepresidenta comercial de MercadoLibre.

De hecho, esta experiencia le sirve a la compañía fundada por Marcos Galperin como ensayo para el lanzamiento de su propio supermercado virtual, previsto para principios del año próximo.

En los dos primeros días de la acción, la plataforma de e-commerce incrementó su facturación en un 88%.

En Walmart lo más vendido en estos días fueron productos de almacén y congelados. En relación con el año pasado, la categoría creció un 110, explicaron fuentes de la cadena norteamericana, que agregaron que el consumo de electrónica y acondicionadores de aire había sido impulsado en los días previos, con la realización del Black Friday.

Para mercaderías de mayor valor, cuotas fue la palabra clave para inpulsar las ventas. Los consumidores buscaron pagos en 12 y 18 veces, con valor mensual de entre $ 1500 y $ 2000. Esto significó, en la práctica, que los compradores fueron hacia una gama media, en vez de apuntar a productos premium, como en años anteriores.

"En unidades vamos a terminar más o menos igual que el año pasado. La facturación creció alrededor del 20%, menos que la inflación", detalló Agustín Pein, gerente de e-Commerce de Garbarino.

Otro de los fenómenos observados en estos días fue que el Cyber Monday no ayudó a traccionar las ventas de productos que quedaron fuera de la promoción.

En Frávega, la incorporación de nuevas categorías, como muebles y productos para bebes ayudó a que este año quedara parejo en unidades con 2018.

"Ayudó a que mejore el volumen total. En unidades va a ser muy similar al del año pasado, que ya había sido un muy buen Cyber Monday. Vamos a terminar un poco por encima de lo que habíamos planificado", destacó Juan Martín Romero, vicepresidente de Negocios y Tecnología de Frávega.

El primer día de la acción, las agencias de viajes online vendieron una gran cantidad de pasajes aéreos internacionales, con Estados Unidos y Europa como destinos preferidos. El segundo día, la demanda se trasladó hacia los paquetes turísticos, especialmente, estadías en complejos all inclusive en Brasil.

"El ticket promedio en aéreos de la primera jornada fue de u$s 1000, Hay gente que ya tenía ahorrados los dólares para irse de vacaciones y esperó al Cyber Monday para comprar con buenos precios y cuotas en pesos", explicó Stefano Mazzei, gerente de Business Intelligence de Avantrip.

La agencia esperaba que las ventas fueran menores, porque antes de las elecciones ya muchos consumidores habían adelantado la compra de pasajes y paquetes. Sin embargo, esperan terminar con buenos resultados, aunque se mantengan por debajo de la previsión original.