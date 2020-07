Alberto, sobre el bloqueo de camioneros a MeLi:

En el anuncio sobre la nueva fase en la que entra la cuarentena, Alberto Fernández se refirió al conflicto de MercadoLibre con el Sindicato de Camioneros por el bloqueo de sus centros de distribución.

El Presidente señaló que "no es hora de conflictos". "Ya tenemos demasiados como para sumar nuevos", aseguró el primer mandatario, y se mostró conciliador: "Siempre llamo a las partes a dialogar para encontrar una solución".

Fernández reconoció que no tiene muy en claro "cuál es el conflicto". "Estuvimos toda la mañana reunidos con el gobernador (Axel Kicillof) y el jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) embarcados en ver cómo anunciábamos esto, no le he prestado particularmente atención", respondió a la pregunta de un periodista en la rueda de prensa.

Anteayer, el gremio conducido por Hugo Moyano bloqueó la entrada y salida de cinco centros de distribución de la compañía que dirige Marcos Galperin, hecho que la plataforma de e-commerce tildó de una "medida ilegal". El bloqueo interrumpió la distribución de productos desde esas instalaciones y paralizó la logística, afectando el cumplimiento de la entrega de pedidos.

"Lo más curioso es que, en todos estos centros, trabaja gente afiliada a Camioneros. Con lo cual, el gremio se está extorsionando a sí mismo”, afirmó Juan Martín de la Serna, presidente de MercadoLibre Argentina, en diálogo con El Cronista.