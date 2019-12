Albanesi reperfiló su deuda y retoma plan de u$s 600 millones

Con el objetivo de despejar un complejo panorama financiero, el Grupo Albanesi extendió más de u$s 50 millones de deuda por 16 meses y aseguró que está en condiciones de retomar el plan de inversiones que tiene en el país, por u$s 600 millones.

"El grupo está sólido, tiene un parque térmico moderno y eficiente. En este contexto, estamos cuidando la liquidez y trabajando sobre los vencimientos de pasivos de manera de seguir cancelando deuda de manera gradual y sostenible", sostuvo Guillermo Brun, director financiero de la empresa. Igualmente, el ejecutivo condicionó la evolución de las inversiones "a que se resuelva el panorama de la deuda soberana argentina" que genere acceso a nuevo financiamiento de largo plazo para los privados.

La empresa generadora de energía y comercializadora de gas realizó el canje de dos obligaciones negociables que vencían en febrero y octubre del año próximo. Logró una aceptación de más del 80% de inversores locales e internacionales.

El plan de inversiones de u$s 600 millones agregaría 400 megawatts (MW) de nueva capacidad eficiente en tres centrales térmicas en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y una planta completamente nueva en la provincia de Santa Fe. Según la compañía, los proyectos de cierre de ciclo y co-generación ayudarán a generar más energía consumiendo menos gas, lo cual implica más oferta de energía limpia a un menor costo. Estos proyectos generan, además, una reactivación inmediata en los municipios, ya que, aproximadamente, el 75% de lo invertido es componente nacional.

El CEO apunta a conseguir financiamiento

Armando Loson (h), presidente de Albanesi, destacó ante El Cronista que postergar los vencimientos de 2020 permite a la empresa "concentrar nuestros esfuerzos en la búsqueda de financiamiento para completar el plan de inversiones 2018-2023". En particular, se trata de los cierres de ciclo dela Central Térmica Modesto Maranzana (Río Cuarto) y en la Central Térmica Ezeiza, con inversiones previstas por u$s 190 millones y u$s 210 millones, respectivamente; y el nuevo proyecto de co-generación en la Central Térmica Arroyo Seco (Santa Fe), con u$s 160 millones. Los tres proyectos fueron adjudicados en la licitación de 2017.

La empresa prevé iniciar estas obras, por unos u$s 600 millones, en 2020 y demandarían dos años. "Pero es necesario que estén dadas las condiciones para tener acceso al financiamiento. Ya se invirtieron u$s 100 millones en la compra de equipamiento", explicó Loson.

Al ser consultado sobre las expectativas ante la asunción de Alberto Fernández en la presidencia, Loson dijo que es "optimista". "Si las condiciones de mercado se estabilizan y no hay noticias imprevistas, consideramos que habrá acceso a financiamiento para el sector energético, que ha sido atractivo para los inversores. Lo seguirá siendo de no haber cambios inesperados. En nuestro caso en particular, los proyectos mencionados generarán en los próximos dos años cerca de 1500 puestos directos en las tres locaciones".

Con respecto a las políticas esperadas para el sector, Loson admitió que "habrá desafíos en el ámbito regulatorio, tanto en el sector del gas como en el de generación eléctrica; hay que terminar de delinear un sistema a mediano y largo plazo en el cual el Estado pueda poner a disposición la energía a un precio que la gente la pueda pagar y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que siga habiendo inversión desde el sector privado para que sea sustentable".