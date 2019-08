Agropecuaria chaqueña no pagará intereses de su deuda

La compañía agropecuaria chaqueña Puerto Las Palmas informó hoy a la Bolsa que no podrá realizar el sexto pago de servicios de las obligaciones negociables (ON) garantizadas emitidas en febrero del año pasado. Mañana, la empresa debía afrontar un vencimiento de $ 2,9 millones de intereses más $ 6,3 de capital de su ON clase A y $3,5 de intereses más $ 500.000 de capital para la ON clase B.

De esta manera, las entidades de garantía se harán cargo de pagar el vencimiento de mañana.

"Debido a la imposibilidad de la empresa de afrontar el sexto pago de servicios, las entidades de garantía procederán a realizarlo", indicó la compañía en el comunicado enviado a la Bolsa y agregó que el pago se realizará por medio de la Caja de Valores.

Las ON habían sido colocadas en febrero de 2018 por un total de $58,5 millones, con una tasa de interés de hasta 57,2%. En ese momento habían tenido una sobreoferta del 88% para el tramo corto. El tramo largo, en tanto, había sido adquirido en su totalidad por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Puerto Las Palmas se dedica a la industrialización de arroz seco y al procesamiento pescado. Su estrategia, según consta en sus estados financieros, consiste en captar la producción de arroz de Chaco y Formosa, y trabajar en el crecimiento del área sembrada. Asimismo, busca expandir la superficie destinada a la piscicultura.

La deuda de la compañía, según se informó en su momento, se destinaría a inversiones en activos fisicos situados en la Argentina, integración de capital de trabajo en la Argentina y refinanciación de pasivos. El organizador fue Fiduciaria del Norte y actuó como colocador Grupo SBS.

"Queremos dejar expresada la realidad argentina en la cual los costos de financiación se han disparado de forma tal que no permiten un acceso claro al capital de trabajo ni tampoco a valores razonables", ya advertía la compañía en sus estados contables cerrados el 31 de mayo del año pasado (cuando comenzaba la crisis), al tiempo que destacaba que las "reglas poco claras y restrictivas" le otorgaban mayor valor a la emisión de ON.