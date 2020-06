After office, clases de coctelería, yoga y juegos virtuales: las empresas fomentan el buen clima laboral en cuarentena

En plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, las empresas buscan mantener un clima laboral agradable entre sus colaboradores, tal como lo harían si estuvieran en sus oficinas, pero ahora de forma remota.

El objetivo es distender la jornada laboral de home-office con actividades recreativas para los empleados, generando un espacio de networking para que no se pierda la interacción entre ellos por el teletrabajo durante el aislamiento social.

Los departamentos de Recursos Humanos debieron replantearse el modo en que crean un entorno de esparcimiento digital, teniendo en cuenta las diversas realidades del personal. Desayunos y almuerzos grupales, after office, clases y campeonatos de coctelería, juegos y hasta salas de escape virtuales son algunas de las propuestas de team-building más novedosas que pusieron en marcha algunas compañías.

En medio del confinamiento, Globant festejó su 17° cumpleaños con lives de recitales, shows de magia, juegos, cursos de coctelería y otras experiencias online. "Además, desde la sección People, pensamos en actividades para los 'globers'. Incentivamos a los líderes a que compartan sus almuerzos de trabajo con sus equipos, organizamos afters online y enviamos a domicilio tortas de cumpleaños a los agasajados para celebrar en grupo de forma virtual", dice María Belén Ibar, People Benefits Lead de la empresa argentina de software.

Al igual que Globant, Ualá festejó las 2 millones de tarjetas emitidas con un evento virtual para los 330 empleados. "Se les envió packs de cervezas para brindar. Hubo un show de stand-up y juegos de escape en equipo. "Además, a diario, programamos torneos de videojuegos como Counter-Strike y lanzamos consignas con premios para las mejores respuestas", cuentan desde la fintech.

WeWork Argentina también sumó encuentros post oficina. "Buscamos mantener a los miembros conectados con actividades a través de los canales digitales, como ciclos de música en vivo con artistas locales y clases de cocina. A nivel interno, se creó la campaña We X We: cada uno comparte sus habilidades o conocimientos sobre temas varios y se organizan clubes de lectura, lecciones de maquillaje y clases de comida típica de distintos lugares a cargo de colaboradores de diferentes países de la región", detallan desde la empresa de coworking.

Una iniciativa similar realiza Piso Once: trasladó al plano virtual los after office que ofrecía en un rooftop de 1300 metros cuadrados antes de la cuarentena a las empresas que están ubicadas en el edificio Tesla II, como MercadoLibre, Nokia, Huawei, Stefanini, Cardinal y Surely. Ya realizó dos reuniones que contaron con 55 asistentes la primera y 70 la segunda. Aldea, la comunidad que produce experiencias de entretenimiento en el edificio, invitó a más empresas en la segunda, además de a sus propios inquilinos. "De esta manera, participaron también colaboradores de Motorola, Nokia, Quilmes, Banco Patagonia y Santander, por nombrar algunas", destaca Verónica Alessandri, responsable de Piso Once.

“Desde que inauguramos el espacio en septiembre del año pasado hasta el comienzo de la cuarentena realizamos más de 50 eventos, con un total de 3000 asistentes. Con el aislamiento, el desafío fue reconvertirnos. Varias firmas nos contactan con pedidos: algunas quieren formatos lúdicos; otras, actividades más vinculadas a lo empresarial“, comenta Alessandri.

Por su parte, Diageo implementó diversas dinámicas: a los happy hours virtuales, agregó la primera competencia de coctelería para empleados de la Argentina, Perú y Chile. La final se realizó por Zoom. “Los colaboradores son el corazón del negocio y para Diageo es prioridad fomentar un entorno laboral ameno. Para ello, articulamos estrategias año a año. Contamos con herramientas tecnológicas que nos permitieron darle continuidad en este contexto de trabajo remoto”, señala Matilde Scaravelli, directora de Recursos Humanos Cono Sur de la compañía de fabricación y distribución de bebidas alcohólicas.

Santander Tecnología, la división tecno del banco Santander, incentivó a sus líderes de equipo a que tomen un café virtual con personas que hace tiempo no ven y así generar buenos hábitos. "Los invitamos a hacerse tiempo para almorzar tranquilos y sin reuniones, y crear encuentros para no perder el contacto. También hay reuniones con cervezas virtuales autogestionadas por los mismos grupos de trabajo", detalla Julia Cacciapuoti, Head of Recruiting de Santander Tecnología.

Basf, por su parte, organiza cafés, desayunos y happy hours virtuales para mantener a sus empleados conectados, como parte de su programa “Estar Bien". En tanto, Visa ofrece desayunos informales vía Skype una vez a la semana, after office con invitaciones divertidas (por ejemplo, hay que aparecer en cámara con un sombrero o anteojos para hacer más entretenida la charla) y staff meetings semanales con consignas, (como juegos de adivinanzas donde se proyectan fotos de integrantes del equipo de su infancia y se recuerdan momentos de la niñez). “Con estas acciones, queremos estar cerca y construir un buen clima y camaradería”, explica María Inés Calvo, directora de Recursos Humanos de Visa Argentina y Cono Sur.

Avenida+, una solución tecnológica para la creación de marketplaces, organiza también "after home". "El primero salió muy bien, iba a ser de 40 minutos y duró dos horas. Enviamos como sorpresa cervezas. Se pierde el contacto fuera de la oficina, pero estos eventos permiten reconectarnos. Al estar en casa, se genera un círculo de intimidad, donde nos abrimos a mostrar aspectos que tal vez en la oficina no hubiéramos compartido", analiza Daniel Jejcic, CEO de la firma.

Todos los viernes Wildlife reliza una company meeting, ahora por Zoom. "En los últimos 30 minutos, nos divididos en grupos y cada uno comparte lo que quiere de su vida personal. La mitad del equipo en la Argentina ingresó en la cuarentena. El encuentro de los viernes nos facilita conocernos", indica Ariel Jolo, Sr. Tech Brand Manager de la desarrolladora de juegos, que nació como un pequeño estudio en San Pablo (Brasil) y se convirtió en unicornio el año pasado. Arribó al país en diciembre pasado.