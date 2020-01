Aeroparque volverá a operar los vuelos regionales desde mayo

El Aeroparque Jorge Newbery volverá a operar como terminal para vuelos a países limítrofes, anunciaron ayer el ministro de Transporte, Mario Meoni, y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

"Para hacer un país más federal e integrado, hemos decidido volver a poner operativo a Aeroparque como aeropuerto internacional para países limítrofes. Por la necesidad de reprogramar los vuelos con tiempo, funcionará de este modo a partir del 11 de mayo", explicó Meoni, en una conferencia de prensa en Casa Rosada. Y aclaró que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya dictó la resolución, que será publicada en el Boletín Oficial.

Al ser consultado sobre si las low cost también podrán volar desde allí a la región, Meoni aclaró que volverán a operarlos "las empresas que lo hacían antes del traslado a Ezeiza: Aerolíneas Argentinas, Latam, Gol y Amaszonas. Sólo una low cost hace un vuelo regional, a Punta del Este. Consideramos que ese vuelo no es importante para el país, porque lo que queremos es alentar el turismo receptivo", dijo Meoni. "Aerolíneas, Gol y Latam operaban unos 285 vuelos regionales a Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Con el traslado a Ezeiza, se perdieron pasajeros. La medida beneficiará a unos 500.000 viajeros al año", destacó. Entre el 3 de mayo de 2018 y el 1º de abril de 2019, dejaron de operar los vuelos limítrofes en esa terminal, trasladados a Ezeiza, excepto los que operaban a Uruguay.

Al respecto, Lammens destacó que "es una gran noticia turismo, cuarto generador de divisas, en un contexto complejo. La medida tiene una vocación federal de incentivo del turismo receptivo. De los extranjeros que llegan, el 60% son de países limítrofes, que conectarán mejor al interior del país, sin cambiar de aeropuerto", dijo.

Al ser consultado sobre los límites nocturnos a El Palomar, Meoni aclaró que "es una medida judicial, por eso no puedo actuar; pero estamos presentando informes a la Justicia sobre contaminación ambiental y sonora, para que se determine si debe o no continuar funcionando. Nos reunimos con intendentes de la zona, por su impacto económico. Mi opinión es que el aeropuerto de El Palomar debe continuar, aunque hay que escuchar a todos los actores, vecinos, intendentes y empresas", destacó.

Además, destacó que "con el presidente (Alberto) Fernández, y con Lammens, hablamos de que es muy importante que sigan las low cost, que además tienen autorización del Estado para operar. Hay que respetar las normas, no vamos a cambiarlo y creo en la competencia. Sí le vamos a exigir las mismas reglas que a las demás, en seguridad, y que cubran otras rutas aprobadas y que no operan, y no solo las más rentables", anticipó.

Al ser consultado sobre los gerentes despedidos de Aerolíneas, nombrados por el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que "la gestión anterior incorporó una superestructura que no era la adecuada para Aerolíneas; debe ser más eficiente y tener un personal jerárquico acorde a la empresa. Estaba sobredimensionada; no corresponde la doble indemnización a esos gerentes, porque es una empresa pública", dijo. "Todo debe ser revisado en Aerolíneas, buscando la eficiencia. Pero hay que mirar también cuánto recibimos al traer turistas a la Argentina", aclaró. Según Meoni, "Aerolíneas venia con un subsidio elevado, de $ 7000 millones; queremos revisarlo para reducirlo".