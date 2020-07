Aerolíneas lanza 12 cuotas sin interés y tarifas flexibles en el Hot Sale

Aerolíneas Argentinas prepara fuertes acciones promocionales para alentar los viajes de los argentinos y el arribo de extranjeros en el próximo Hot Sale, a partir del lunes 27 de julio.

La compañía aérea, que prevé operar a partir de septiembre, lanzará 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas (Visa, MasterCard, American Express, Naranja, Diners y Cabal) de todos los bancos, tanto para vuelos domésticos como internacionales. Y, para alentar los viajes dentro del país, las tarifas de cabotaje contarán además con un 20% de descuento. Esa misma rebaja ofrecerá a los extranjeros, para incentivar el turismo receptivo post pandemia, según adelantó Fabián Lombardo, director Comercial de Aerolíneas Argentinas, en una conferencia virtual este viernes.

“Llevamos 120 días de pandemia. Aerolíneas busca pensar en positivo para las próximas vacaciones. En el Hot Sale, desde el lunes próximo y hasta el 2 de agosto, vamos a lanzar tres promociones diferentes para volar desde septiembre, tanto para temporada y baja”, comenzó Lombardo. “Hicimos una encuesta y lo que más demanda la gente son 12 cuotas sin interés, por eso cerramos un acuerdo con las seis tarjetas (Visa, MasterCard, American Express, Naranja, Diners y Cabal) para poder ofrecerlas durante el Hot Sale”, destacó.

Los pasajes se venderán con tarifa “super flexible”, que permiten un cambio sin multa ni diferencia tarifaria, en caso de cambiarlo por una fecha de igual temporada (baja o alta), por los próximos 12 meses de la fecha de viaje, hasta diciembre de 2021. “En el contexto de la pandemia, muchos se preguntan si se podrá volar en verano. Nosotros que queremos empezar a volar en el periodo más corto posible y estamos preparados, tenemos productos atractivos para hacerlo. Por eso la campaña se llama “Calmá tus ganas de volar". Hay condiciones flexibles porque hay incertidumbre y nadie puede garantizar que la situación mejore, aunque esperamos que todo esté más tranquilo”, explicó.

La primera promoción es para vuelos internacionales: ofrecerá 12 cuotas sin interés para los 20 destinos internacionales de la compañía, que estarán habilitados desde septiembre, pero dependerán de las autoridades sanitarias y la apertura de las fronteras de la Argentina y los demás países. “Los cinco destinos más vendidos en el Hot Sale pasado fueron Madrid, Miami, Río de Janeiro, Nueva York y Roma. Tenemos precios atractivos y las cuotas sin interés son importantes, porque hoy el interés a ese plazo ronda el 40% o 50%”, destacó Lombardo. Por ejemplo, ida y vuelta, Río de Janeiro costará $ 19.441 en baja y $ 27.509 en alta; Miami, $ 67.237 y $ 90.617; Nueva York, $ 55.449 y $ 111.200; y Madrid $ 71.690 y $ 143.060, todos a pagar en 12 cuotas. La temporada alta va del 17 de diciembre al 17 de febrero y en Semana Santa.

La segunda promoción está enfocada en vuelos de cabotaje; además de 12 cuotas, ofrecerá 20% de descuento con amplia disponibilidad de asientos. “Las tarifas son extremadamente competitivas, bajas”, destacó. Por ejemplo, volar a Córdoba (ida y vuelta) costará $ 2670; a Mendoza, $ 3300; a Iguazú, $ 3980 y a El Calafate o Ushuaia, $ 5011.

En tercer lugar, lanzará durante agosto promociones en vuelos internacionales para alentar la llegada de extranjeros, a los que ofrecerá un descuento de 20% en las tarifas para todo el circuito del país, incluidos los domésticos. “Es un momento importante para mover el turismo receptivo, promovemos la venta de vuelos también domésticos para promocionar todos los destinos del país; está supeditado a la apertura de fronteras de la Argentina y de otros países. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo y con los operadores para ofrecer un 20% de descuento a los extranjero que vengan al país entre el 1º de diciembre y el 30 de marzo, en todo el circuito, para alentarlos a combinar destinos y visitar más de uno. Es importante que Aerolíneas haga la campaña, porque luego es seguida por otras compañías que operan en el país”, destacó Lombardo.

Sobre las expectativas para el Hot Sale, comentó que la compañía es optimista. “Por las cuotas y el descuento de 20%, tenemos una propuesta de valor importante. Estuvimos hablando con las agencias y creemos que crecerá más la demanda para vuelos domésticos. Tradicionalmente en el evento aportaban el 65% de las ventas, este año estimamos que serán el 80% del total”, destacó Lombardo

La programación de vuelos será, claramente, más acotada que antes de la pandemia. A nivel internacional, prevé desde septiembre tres vuelos semanales a Miami, tres a Madrid, dos a Nueva York, dos a Cancún, uno a Punta Cana (desde octubre), tres a Bogotá, tres a Lima, tres a Santa Cruz de la Sierra, tres a Asunción, dos a Punta del Este y uno diario a Río de Janeiro, San Pablo y Montevideo, según la apertura de fronteras y la situación epidemiológica. .

Para cabotaje, presentó tres propuestas al Ministerio de Transporte: una troncal desde Buenos Aires a 35 destinos, con un 22% de la operación pre covid-19; otra con 35 intertramos y vuelos triangulares, con 22 troncales saliendo desde Buenos Aires. Y una tercera desde Córdoba, en caso de que la situación de Buenos Aires y el conurbano en contagios no mejore, con intertramos y vuelos triangulares desde esa ciudad a 29 destinos, sin pasar por la capital argentina. En los tres casos, el inicio de vuelos sería paulatino.

Al ser consultados sobre si habrá asientos libres para evitar contagios, Lombardo aclaró que ni IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) lo propone, “muchas lo hicieron, otras no; a corto o largo plazo no puede sostenerse. Pero si esto genera más confianza podríamos hacerlos en los B737-800, bloqueando el asiento del medio por un periodo de tiempo. Al principio los vuelos no se llenarían y nos permitiría dejar tranquilos a los pasajero. Pero con los filtros EPA y los protocolos no es necesario”, comentó.

Al respecto, destacó que durante los vuelos de repatriación prácticamente no hubo contagios. “Aerolíneas realizó 235 vuelos especiales, 114 de ellos internacionales y 121 domésticos. Movimos 50.000 pasajeros, sólo tuvimos tres contagiados entre tripulantes, por pasajeros asintomáticos no detectados. En total, se detectaron después 24 pasajeros contagiados, 18 hasta el 30 de abril y sólo seis en los últimos tres meses, porque los protocolos que se establecieron se mostraron eficientes”, destacó.

Con respecto a la fuerte crisis por la pandemia, al ser consultado por este diario sobre cuánto dinero recibirá del Estado Aerolíneas en 2020, Lombardo explicó que "la compañía recibió u$s 680 millones en 2019, pero aún no sabemos cuánto será este año, ya que dependará de lo que suceda con las operaciones y la demanda a partir de septiembre".

El ejecutivo explicó que la facturación cayó un 95% en los últimos tres meses y que, entre enero y junio, la baja es de 65% con respecto a 2019. "IATA estimó que los gobiernos aportaron u$s 123.000 millones en ayudas para subvencionar a las compañías aéreas; en nuestro continente tres de ellas entraron al Chapter 11 en Estados Unidos", dijo, en referencia a Latam, Avianca y Aeroméxico.