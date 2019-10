Aerolíneas busca facturar u$s 320 millones adicionales a los pasajes

Aerolíneas Argentinas apunta a incrementar su facturación con nuevos servicios, adicionales a la venta de pasajes. En particular, trabaja en cuatro ejes, algunos de los cuales ya comenzaron a funcionar, con los que espera obtener u$s 320 millones en 2021, sobre la base de recursos ya existentes.

"Estamos trabajando en cuatro nuevos negocios: el programa de fidelidad, con Aerolíneas Plus; el transporte de cargas de cabotaje e internacional, con servicio puerta a puerta, sobre la base de JetPaq; los ancillaries (servicios adicionales que se venden con el ticket) y paquetes de turismo, con Optar. Todos se enfocan en utilizar recursos ociosos ya disponibles, con alta inversión en tecnología", explicó Máximo Amadeo, gerente Comercial de Aerolíneas Argentinas.

"Este año, vamos a cerrar con una facturación de u$s 198 millones por estos cuatro conceptos, el 14% de los ingresos de la compañía, de u$s 1500 millones. El año pasado, aportaron u$s 166 millones, sobre una facturación de u$s 1700 millones (el 9,7%). Algunos ya están funcionando, otros comenzarán a fines de año y en 2020. El objetivo es que estos ingresos se incrementen en un 65% hacia 2021, para que pasen a aportar el 20% de los ingresos de la compañía", precisó Amadeo.

A estos cuatro nuevos negocios se le suma la oferta de servicios de mantenimiento de aeronaves a terceros, no incluido en el objetivo a 2021, ya que recién están cerrando los primeros acuerdos, utilizando el taller de la empresa en Ezeiza, el más grande de América latina. "Invertimos mucho en capacitación y tecnología; además del mantenimiento de nuestros aviones, estamos ofreciendo el servicio a terceros. Ya cerramos algunos contratos chicos, pero tiene mucho potencial", dijo el ejecutivo.

El primero de los cuatro ejes en el que trabajarán, más allá de la venta de pasajes, es el programa Aerolíneas Plus, que esperan que aporte el 40% de los u$s 320 millones a 2021. "Ya lanzamos una nueva categoría, la Diamante, e hicimos mucho más sencillo el canje de millas. Hace dos meses volvimos a trabajar con el Banco Galicia para el programa Quiero y ya tenemos acuerdos con otras cinco entidades para el canje de millas: Hipotecario, Nación, Provincia, Comafi, American Express y estamos por cerrar con dos más. En 2017 sólo 2% de los pasajes eran por canje, ahora ya aportan el 7%", explicó Amadeo.

En segundo lugar, esperan que los ancillaries (servicios adicionales) aporten el 35% del dinero extra; incluye pago adicional por despacho de valija o por llevar carry on en la cabina, elección de asientos o upgrade, entre otros. La comida o refrigerio siguen incluidos.

En tercer lugar, la empresa comenzará el próximo año a vender paquetes turísticos completos a través de su agencia existente, Optar; para eso, ya están seleccionando el proveedor de turismo (que incluye hoteles, alquiler de autos, etc). Se estima que aportará el 5% del ingreso extra.

Y por último, pero no menos importante, figura el servicio puerta a puerta de cargas, que la compañía ya comenzó a ofrecer a nivel internacional, desde Miami, y que empezará a brindar en cabotaje antes de fin de año, que aportaría el 20% de la facturación adicional; para hacerlo, usará su red de JetPaq, con 32 oficinas en todo el país. Invirtió u$s 5 millones en una solución tecnológica de SmartKargo, que incluye una app para el celular, aunque el acuerdo estipula un pago en función de las ventas.

"Hace tres meses está funcionando el servicio puerta a puerta internacional; cerramos un acuerdo con un proveedor de Miami, que tiene un depósito. La gente puede comprar online lo que quiera y enviarlo a una casilla de correo de allá; luego traemos el producto y lo entregamos a domicilio, por hasta cinco envíos al año de hasta u$s 3000, según lo permitido. Es el más barato del mercado. Ya hay 35.000 usuarios registrados, los envíos están recién comenzando, la macro no ayuda mucho", explicó Amadeo. El costo estimado del servicio es de u$s 13 por kilo.

El servicio puerta a puerta en cabotaje, para sumarse como operador logístico del creciente e-commerce, empezará a funcionar a fin de año, con la promesa de entrega al día siguiente en todo el país "Con JetPaq estamos en todo el país, tenemos 32 oficinas y las bodegas de los aviones están subutilizadas sobre todo por la tarde. Esperamos que sólo en cabotaje aporte u$s 10 millones en 2021", dijo.

Subsidios y futuro cercano

Al ser consultado por el posible cambio en la gestión de la compañía, en virtud de las próximas elecciones presidenciales, Amadeo aseguró que "los desafíos de Aerolíneas se mantendrán en el tiempo. Buscamos que esté un sistema implementado, con licencias públicas y autorización del Ministerio de Transporte. Creo que todo se va a mantener; los canjes de millas con bancos generan valor a la compañía; los proyectos fueron diseñados por gente que está hace 15 o 20 años en la empresa; y son prácticas que se realizan en todo el sector y la compañía necesita para competir y mejorar su oferta", consideró.

Amadeo admitió que la compañía estará recibiendo, este año, entre u$s 250 millones y u$s 300 millones en subsidios, frente a los u$s 200 millones de 2017 y de 2018. "Este año deberíamos haber alcanzado el equilibrio, pero la devaluación del peso y la suba del petróleo complicó los planes. Las tarifas de cabotaje están en pesos, las internacionales bajaron en dólares por la caída de la demanda y la mayoría de los costos son en dólares", explicó. De todos modos, dijo, "hoy el subsidio por pasaje vendido asciende a u$s 18 (proyectado a fin de año), frente a los u$s 51 de 2015". La deuda asciende a u$s 496 millones (u$s 186,8 millones de Aerolíneas y u$s 309,2 millones de Austral), frente a los u$s 565,8 millones de 2015, según la compañía.

La empresa, que trasladó a 12,9 millones de pasajeros en 2018, espera cerrar el año con 13,5 millones. Entre enero y septiembre, según precisó, los vuelos y pasajeros de cabotaje de la empresa crecieron 25% y 38%, respectivamente, desde 2015, a 71.939 vuelos y 7,51 millones de personas. Los vuelos internacionales de larga distancia, un 32%; sus pasajeros, un 15% y aseguró que no fue mayor por el impacto de la devaluación. La flota pasó de 74 a 82 aviones, de los cuales cinco son Boeing 737 Max que no están operativos, a la espera de la investigación internacional. Tenía otros 12 pedidos de estos aviones a Boeing.