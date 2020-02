Aerolíneas apunta a las low-cost para recuperar mercado y reducir su déficit

Aerolíneas Argentinas dio a conocer esta mañana su plan de cabotaje 2020, con el que apunta a recuperar el market share perdido frente al avance de las low-cost y sanear las "alicaídas finanzas de la compañía" para mejorar su balance operativo.

El anuncio se llevó a cabo en una conferencia de prensa que se realizó en la Casa Rosada, de la que participaron el presidente de la empresa, Pablo Ceriani, y el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.

La aerolínea de bandera apuesta a reforzar su presencia en el mercado doméstico para movilizar a más argentinos y captar al turismo receptivo, con tres nuevas rutas estacionales (Mendoza-Bariloche, Iguazú-Resistencia y Bariloche-San Pablo), 40 frecuencias que se agregan a rutas ya operativas, la continuidad de conexiones que iban a ser dadas de baja (como Córdoba-Ushuaia y Bariloche-El Calafate) y una mayor capacidad de transporte (con un incremento de los asientos y más espacio para el traslado de cargas, mediante la incorporación de nuevos aviones Boing 737/800 que reemplazarán a los Embraer E190).

"Con esta programación, ampliaremos la oferta de vuelos internos y fortaleceremos la red federal", señaló Ceriani, y agregó que se están utilizando recursos que se empleaban antes en vuelos del Caribe para vuelos locales. "La mejora del servicio de cabotaje se traducirá en una mejora de la conectividad y, consecuentemente, en mejores resultados comerciales", expresó.

En este sentido, el regreso de los vuelos regionales al Aeroparque Jorge Newbery es clave para impulsar la conectividad nacional desde este aeropuerto. "Los turistas que vengan del exterior tendrán a disposición una mayor oferta de conexiones al interior del país", expresó el presidente de Aerolíneas, y destacó que la temporada de verano fue "muy buena", con una alta cantidad de pasajeros que se desplazaron por la Argentina y una importante entrada de turistas extranjeros, en promedio 10.000 personas por mes, mayormente brasileños.

Según explicó Ceriani, el aumento de frecuencias en rutas ya activas se relaciona con la intención de la compañía de que todas las provincias cuenten con al menos dos frecuencias diarias (una por la mañana y otra por la noche), para promover los viajes corporativos. "De esta manera, los ejecutivos podrán trasladarse de un destino a otro en un mismo día", comentó.

Respecto de la herencia que recibieron de la anterior gestión, Ceriani afirmó que este año trabajarán "para reducir el déficit". El titular de la línea aérea denunció que recibieron un pasivo de u$s 400 millones en el patrimonio neto y que un acuerdo por millas con el Banco Galicia generó pérdidas por u$s 9,6 millones. "Aerolíneas debió haber recibido u$s 20,9 millones, pero el banco le pagó u$s 11,3 millones", detalló. El déficit de 2019 fue u$s 570 millones.

Además, indicó que hay "otro pasivo oculto". "La escasa disponibilidad de flota por la falta de mantenimiento nos hará invertir u$s 450 millones para hacerle frente a estos gastos", anticipó, y agregó que "recién en 2021 podría obtenerse la recuperación esperada". En palabras de Ceriani, el principal motivo del sobreendeudamiento fue que se utilizó capital para financiar gastos corrientes, en lugar de destinarse a inversiones.

Todavía no está definido el volumen que la compañía solicitará en materia de subsidios, que el año pasado superaron los u$s 300 millones, según estimó el presidente anterior de la empresa, Luis Malvido. "Va a ser más claro cuando se vote la Ley de Presupuesto y se acomoden las principales variables macroeconómicas", aseguró Ceriani. En el sector, estiman que necesitará un aporte del Estado de alrededor de u$s 700 millones.

En 2015, el grupo Aerolíneas llegó a tener el 75% del market-share del mercado doméstico y hoy está en un 63% (un 43% lo tiene Aerolíneas y un 20%, Austral). La empresa quiere recuperar los 12 puntos perdidos entre 2015 y 2019 y que Aerolíneas crezca hasta el 50%, como lo establece el Código Aeronáutico.

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en base a información aportada por el Sistema Integrado de Aviación Civil, el tráfico aéreo total cayó en enero de 2020 un 9,5% con respecto al mismo mes del año pasado (2.590.000 versus 2.863.000 pasajeros). En cabotaje, la baja interanual fue del 0,7% (lo que significó 10.123 pasajeros menos), mientras que el desplome internacional fue mayor, del 17,7% (sinónimo de 262.683 pasajeros menos).

Aerolíneas fue una de las empresas que más sufrió el desplome: el volumen de pasajeros transportados cayó un 4,8%, lo que le hizo perder 1,6 puntos de participación en el mercado. El porcentaje de caída fue mayor respecto de los jugadores de bajo costo. Flybondi bajó solo un 1% y Norwegian, un 4% (JetSmart todavía no operaba).

De igual modo, la compañía mejoró solo cuatro puntos su ocupación (logró un 82% en enero de 2020), mientras que Flybondi ganó 16 puntos (alcanzó un 91%), Norwegian sumó 17 puntos (llegó al 85%) y JetSmart obtuvo 44 puntos (un 87%). En el mercado internacional, donde la caída de un año al otro fue más significativa, solo American Airlines (+2,6%) y Air Europa (+3,6%) transportaron más pasajeros que en el primer mes del año pasado. Aerolíneas descendió un 6,8%.

“No es del todo correcto analizar de manera lineal el costo operativo de Aerolíneas de cuánto gana y cuanto pierde en términos de ventas. Siempre que generamos actividad económica hacia el interior del país es una ganancia importante, porque, en definitiva, los recursos de Aerolíneas son los recursos del Estado. Cuando crecen las economías regionales, también crecen los recursos del Estado. Es una manera de retroalimentar la actividad”, consideró el ministro.