Aerolíneas Argentinas suspendió dos rutas hasta marzo: cómo cambiar los pasajes

Aerolíneas Argentinas canceló temporalmente dos rutas hasta marzo de 2021. Los vuelos previstos para diciembre, enero y febrero con destino a Roma (Italia) y Nueva York (los Estados Unidos) fueron suspendidos. Aún no hay una fecha estipulada sobre cuándo se reanudarán.

Según le informó la aerolínea de bandera a El Cronista, la decisión se explica por la baja demanda, pese al inicio de las operaciones regulares después de ocho meses de cuarentena aérea. "Durante el aislamiento obligatorio, se realizaron vuelos especiales. Pero con la vuelta de la actividad regular, la demanda no respondió como se esperaba y por eso se decidió suspender, momentáneamente, la operación", aseguraron.

"La programación aún se encuentra sujeta a modificaciones. En el caso de cabotaje, los itinerarios son aprobados todos los meses por la autoridad aeronáutica, previa conformidad de cada provincia, con las medidas que impone la emergencia sanitaria de cada destino respecto al ingreso de pasajeros. En el caso de la red internacional, las condiciones sanitarias y las políticas migratorias de cada país también someten nuestro cronograma a diversos ajustes", señalaron desde la línea aérea que conduce Pablo Ceriani.

Los usuarios afectados pueden reprogramar sin cobro de penalidad sus vuelos para marzo, cuando Aerolíneas prevé retomar la operación de estas rutas, gestionar el cambio de destino para viajar durante el verano, en las fechas previstas, o solicitar el reintegro del dinero.

Asimismo, como alternativa, la empresa les ofrece a los pasajeros el traslado hacia Miami (los Estados Unidos) y Madrid (España), las ciudades más cercanas de los destinos cancelados a los que actualmente viaja.

Al respecto, la compañía informó que se encuentra trabajando "intensamente" en la normalización de la atención y solicita que se comuniquen los pasajeros que ya fueron notificados y no podrán volar por la cancelación de las rutas, con tíckets para diciembre, enero y febrero.

"Estamos tratando de regularizar la situación y mejorar la asistencia, con refuerzos de dotación en las áreas sensibles y tomando medidas para dar una respuesta efectiva. Pedimos disculpas a las personas que todavía no obtuvieron una contestación y esperamos normalizar el panorama en los próximos días", comunicaron desde la empresa, y agregaron que, solo en noviembre, atendieron a un total de 370.000 clientes a través de sus canales de comunicación.

En los últimos días, la aérea recibió quejas en las redes sociales por parte de usuarios que reclaman haber comprado boletos para "vuelos que no existen". Las oficinas están cerradas y los pasajeros destacan que no reciben una respuesta telefónica. También se quejan de que no pueden ingresar a los aeropuertos, ya que solo pueden acceder quienes tienen pasajes para el mismo día.

Desde el inicio de la operación regular a fines de octubre, Aerolíneas transportó 78.440 pasajeros en 848 tramos operados dentro del país. Además, en la red de vuelos internacionales, se movilizaron 28.154 viajeros.

Según el último anuario estadístico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que no hace una diferenciación por ciudades, Estados Unidos es el segundo destino favorito, después de Brasil, de los pasajeros que despegan desde la Argentina. En 2019, este país representó el 15% del total de vuelos al extranjero desde suelo argentino. En tanto, Italia, significó apenas el 2,9%.